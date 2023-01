Chi è Lucia Annunziata? Età carriera, marito, figli e malore

Partito come corrispondente dagli Stati Uniti, è diventato presidente della Rai e conduttore della trasmissione Mezz’ora in più.

La biografia

Lucia Annunziata è nata l’8 agosto 1950 a Sarno, Salerno, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo la laurea in Filosofia, inizia a insegnare in Sardegna, ma nel 1976 decide di intraprendere la carriera giornalistica. Inizia come corrispondente estera negli Stati Uniti e in America Latina, occupandosi di grandi eventi storici come la rivoluzione in Nicaragua e la guerra civile in Salvador. Si è poi trasferita a Gerusalemme per diventare corrispondente dal Medio Oriente per La Repubblica. Dopo aver lavorato per il Corriere della sera e aver trascorso un periodo negli Stati Uniti e in Italia, nel 1995 è passata alla televisione. È stata conduttrice di Linea tre e direttore del Tg3 dal 1996 al 1998.

Dal 2003 al 2004 è stata Presidente della Rai e l’anno successivo è passata al ruolo di editorialista per La Stampa. Nel 2006 è tornata in televisione con In ½ h, poi ribattezzato Mezz’ora in più. Questo progetto è stato il più longevo per Annunziata, che ha condotto il talk show per oltre 15 anni. Durante la trasmissione dialoga con personaggi pubblici di spicco, tra cui Silvio Berlusconi, che ha lasciato lo studio nel 2006 per un disaccordo con la conduttrice.

Nel frattempo, Annunziata ha condotto diversi programmi, tra cui AnnoZero nel 2009, dove ha avuto un dibattito controverso con il conduttore Michele Santoro, che l’ha portata a lasciare la trasmissione. Inoltre, dal 2012 al 2020 è stata direttore de L’Huffington Post Italia e nel 2013 ha presentato il programma Leader, cancellato dopo quattro puntate.

È scrittrice dal 1978 e ha scritto diverse opere su temi sociali e politici. Nel 2019 ha iniziato ad apparire anche al Tg Zero di Radio Capital, proseguendo la sua carriera.

Nella sua carriera di giornalista e conduttrice, l’accusa di Beppe Grillo di aver ricevuto un compenso sproporzionato dall’Eni nel 2008 è stato uno degli episodi più controversi. Nel 2022, durante un’edizione straordinaria del Tg3 sulla guerra in Ucraina, il suo commento in risposta alla solidarietà espressa da Enrico Letta nei confronti della comunità ucraina in Italia, “centinaia di migliaia di colf e badanti”, è stato seguito dall’aggiunta di Antonio Di Bella di “…e amanti”. Questa osservazione inopportuna ha suscitato un grande clamore nell’opinione pubblica, tanto che entrambi i giornalisti hanno inviato una lettera di scuse.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata di Lucia Annunziata, che preferisce tenere la sua famiglia lontana dagli occhi del pubblico. Nel 1972 ha sposato Attilio Wanderlingh, un editore italo-olandese di cui non si sa molto, e il matrimonio è durato due anni. L’unione fu il risultato delle comuni idee politiche della coppia, che scriveva per Il Manifesto, e fu la causa del trasferimento di Annunziata in Sardegna.

Annunziata e Daniel Williams, corrispondente del Washington Post, sono sposati da oltre tre decenni. Nel 1993 hanno dato il benvenuto alla figlia Antonia, che in seguito ha deciso di intraprendere la carriera giornalistica come i suoi genitori. Tuttavia, la loro relazione ha affrontato momenti turbolenti, come nel 2011 quando Williams, attivista di Human Rights Watch, è stato arrestato al Cairo. Fortunatamente è stato poi rilasciato.

Nel 2020, la donna si è ammalata ed è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma con febbre e difficoltà respiratorie. Dopo due esami tampone negativi, è stata dimessa. La causa dei sintomi simili al Covid-19 è stata identificata come una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale.

Quanto è alta Lucia Annunziata?

Lucia Annunziata è alta 166 cm.

Cosa ha spinto Silvio Berlusconi a lasciare lo studio di In mezz’ora con Lucia Annunziata?

Nel 2006, Silvio Berlusconi ha lasciato lo studio di In mezz’ora dopo aver espresso il suo malcontento nei confronti di Lucia Annunziata per averlo interrotto prima che potesse completare la sua dichiarazione.

Qual è stata la causa del dissidio tra Lucia Annunziata e Michele Santoro?

Nel 2009, Lucia Annunziata e Michele Santoro hanno avuto un’accesa discussione ad AnnoZero, in cui la giornalista ha accusato Santoro di essere troppo favorevole alla causa palestinese, e la conduttrice ha risposto con un commento sprezzante.