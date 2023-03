Chi è Lucia Zagaria moglie di Lino Banfi? Età, biografia, vita privata, malattia e figli

Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi, ci ha lasciati il 22 febbraio 2023. Era una donna speciale, che ha sempre tenuto testa all’immagine di suo marito come farfallone. Nella realtà, c’è sempre stato un solo amore per l’attore, un posto unico di sola andata verso il futuro, riservato solo a lei.

Lucia Zagaria, classe 1938, è stata sempre lontana dai riflettori e dai social, custodendo gelosamente la sua riservatezza nonostante la fama nazionale di Lino Banfi. Moglie e madre esemplare, è stata un angelo per il marito, che le ha donato il suo cuore.

I due si sono conosciuti circa 10 anni prima delle nozze, celebrate nel 1962 nonostante le insidie del dissenso familiare da parte dei congiunti di lei. Ma il tempo, due figli e la favola di un amore eterno hanno tolto la ragion d’essere all’avversione di allora.

Lucia ha sempre supportato Lino nei momenti difficili della sua carriera, anche se purtroppo non ha potuto godere appieno della vecchiaia e dei guadagni al suo fianco a causa di una malattia degenerativa. Nonostante ciò, è stata una compagna esemplare, una madre premurosa e una moglie adorata, che ha rapito per sempre il cuore di Lino Banfi.

La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria è stata un lungo viaggio di sola andata verso l’amore, caratterizzato dalla condivisione, dalla grande stima e dal rispetto reciproco. Nonostante le difficoltà, il matrimonio tra i due è stato la colonna portante della loro vita, tanto da dare vita a due figli, Rosanna Zagaria e Walter.

Tuttavia, la malattia degenerativa di cui è stata colpita Lucia, l’Alzheimer, ha costretto l’attore e la sua famiglia ad affrontare le incertezze del futuro e a rimodulare il presente volta per volta. Lino Banfi ha ammesso di non aver affatto accettato le condizioni della donna che ama e di essere stato messo a dura prova da una domanda: come farà quando Lucia non riuscirà più a riconoscerlo?

Nonostante la sofferenza, Lucia Zagaria ha dimostrato una grande forza d’animo, che ha commosso e ispirato chi le stava intorno. Purtroppo, la donna ci ha lasciati il 22 febbraio 2023, all’età di 85 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Lino Banfi e dei suoi cari.

Roma, la città che ha fatto da culla alla loro storia d’amore, è diventata anche una gabbia per la coppia, impedendo loro di muoversi come avrebbero voluto a causa della malattia di Lucia. Nonostante tutto, il loro amore è rimasto puro, prezioso e non comune, dimostrando che l’amore vero non conosce limiti e non si lascia spegnere nemmeno dalla morte.