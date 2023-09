Chi è Lucio Battisti? Età, causa morte, malattia, moglie e figli della leggenda della musica italiana

Lucio Battisti (1943-1998) è stata una delle figure più influenti e amate nella storia della musica italiana. Conosciuto per le sue canzoni emozionalmente potenti e le sue liriche poetiche, Battisti ha avuto un impatto duraturo sulla scena musicale italiana e internazionale.

I Primi Anni

Nato il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone, un piccolo paese nella provincia di Rieti, Lucio Battisti crebbe in una famiglia di modesta condizione economica. Fin da giovane, mostrò un forte interesse per la musica, iniziando a suonare la chitarra all’età di 13 anni.

Nel 1962, si trasferì a Roma per cercare fortuna nel mondo della musica. Qui, entrò a far parte del gruppo “I Campioni” come chitarrista e cantante. Durante questo periodo, iniziò a scrivere le sue prime canzoni.

Carriera Musicale

La carriera solista di Battisti decollò nel 1966 quando conobbe Giulio Rapetti, meglio conosciuto come Mogol. Insieme formarono una delle collaborazioni più famose e prolifiche della musica italiana. La loro prima canzone di successo fu “Per una lira”, che raggiunse il settimo posto nella classifica italiana nel 1966.

Nel 1969, Battisti pubblicò il suo primo album da solista, “Lucio Battisti”. L’album conteneva alcune delle sue canzoni più conosciute, tra cui “Mi ritorni in mente” e “Emozioni”. Negli anni ’70, Battisti e Mogol continuarono a produrre una serie di successi, tra cui “Il mio canto libero”, “La canzone del sole” e “I giardini di marzo”.

Stile e Influenza

Battisti era noto per la sua capacità di combinare melodie orecchiabili con testi profondi e riflessivi. Le sue canzoni spesso esploravano temi dell’amore, della solitudine e dell’alienazione, con un’attenzione particolare alla psicologia umana.

Nonostante fosse un personaggio molto riservato e schivo, Battisti ha avuto un enorme impatto sulla musica italiana. La sua musica ha influenzato una vasta gamma di artisti, e le sue canzoni sono state reinterpretate da numerosi musicisti sia italiani che internazionali.

Vita Privata e Morte

Battisti era noto per la sua riservatezza, evitando il più possibile l’attenzione dei media. Nel 1978, si trasferì in Svizzera con la moglie Grazia Letizia Veronese e la figlia Luana.

Battisti morì il 9 settembre 1998 a Milano a causa di un tumore. La sua morte fu un duro colpo per i fan e per l’intera industria musicale italiana. Nonostante la sua scomparsa, la sua musica continua a vivere, celebrata e amata da vecchi e nuovi fan.

Lucio Battisti rimane una delle figure più importanti della musica italiana, un artista che ha saputo combinare melodie indimenticabili con testi profondi e significativi. La sua musica, che ha attraversato generazioni, continua a risuonare, testimoniando il suo talento ineguagliabile e la sua eredità duratura.