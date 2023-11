Paola Perego e “Ballando con le stelle”

L’edizione 2023 di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, vede tra i suoi concorrenti la nota conduttrice tv Paola Perego. Il cast comprende nomi di rilievo dello spettacolo come Simona Ventura, Giovanni Terzi, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammuccari, Lorenzo Tano, Lino Banfi e Wanda Nara.

Nel corso del programma, Paola è accompagnata dal ballerino Angelo Madonia. Tuttavia, nonostante non sia un concorrente, il marito della conduttrice, Lucio Presta, è stato tirato in mezzo durante la prima puntata dal giudice Gullermo Mariotto che ha parlato di “conflitto di interesse”. Questo ha scatenato l’interesse del pubblico: chi è Lucio Presta?

Lucio Presta: Il misterioso marito di Paola Perego

Lucio Presta rappresenta il secondo grande amore di Paola Perego, dopo la relazione con Andrea Carnevale negli anni ’80. Dalla relazione con Carnevale, Paola ha avuto la sua prima figlia, Giulia Carnevale.





Chi è Lucio Presta, marito di Paola Perego: età, lavoro e figli

La storia con Lucio Presta inizia nel 2000 e dura ancora oggi. Lucio è un noto imprenditore e manager di origini calabresi. Gestisce molti artisti famosi in Italia, tra cui Roberto Benigni, Amadeus, Gianni Morandi, Paolo Bonolis, Barbara d’Urso, Simona Ventura, Antonella Clerici, Ezio Greggio e Michele Santoro.

Paola Perego e Lucio Presta si sono sposati nel 2011 e formano una coppia stabile e serena. La famiglia allargata include i nipoti della conduttrice, nati dalla figlia Giulia.

La battaglia di Paola Perego contro la malattia

Paola Perego è sempre stata molto aperta riguardo alla sua vita privata. Non ha mai esitato a parlare della sua malattia, così come della sua relazione con Lucio Presta.

Nel libro *Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita* – pubblicato nel 2020 – Paola racconta della sua battaglia contro gli attacchi di panico che l’hanno afflitta per oltre 30 anni. In un’epoca in cui queste patologie erano tabù, la conduttrice si riferisce spesso alla malattia come “il Mostro”.

Dopo aver provato diverse terapie e medicinali, Paola Perego ha dichiarato di essere guarita dalla malattia, un traguardo raggiunto anche grazie al sostegno del marito Lucio Presta.