Chi è Ludovico Di Meo? Età, Causa morte, giornalista Rai e TeleMontecarlo, moglie figli

È con grande dolore che condividiamo la notizia della scomparsa di Ludovico Di Meo, stimato ex giornalista Rai e direttore generale di San Marino Rtv, morto questa mattina a Roma. La TV di Stato della Repubblica del Titano ha dato l’annuncio della sua scomparsa all’età di 62 anni. Di Meo era stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alle coronarie ed era stato dimesso dall’ospedale, ma purtroppo si è presto sentito di nuovo male, probabilmente a causa dell’intervento, e nonostante gli sforzi del personale medico non è stato possibile salvarlo.

Di Meo ha iniziato con entusiasmo la sua carriera su Rai Uno nel 1985, iniziando con “Italia Sera” e proseguendo poi con “Unomattina”. Dopo un breve periodo a Telemontecarlo, ha gioito per il ritorno al Tg1, dove è diventato conduttore nel 1995 e ha annunciato con gioia l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Nel 2002 è approdato al Tg2, dove nel 2003 è stato nominato caporedattore centrale. Nel 2008 è stato promosso a vicedirettore. Dal 2009 al 2019 ha ricoperto il ruolo di vicedirettore di Rai Uno. Nel gennaio 2020, entusiasta di essere stato nominato direttore dei film e delle serie TV, gli è stata affidata la responsabilità ad interim di Rai Due.

Nel settembre 2021 è stato nominato dal CdA Rai nuovo Direttore Generale di San Marino Rtv, ruolo che ricopre dal dicembre 2021. Il presidente del Cda di San Marino Rtv Pietro Giacomini lo ricorda con affetto “per la sua disponibilità e competenza, sempre desideroso di collaborare per il bene dell’emittente. Siamo profondamente addolorati. Abbiamo condiviso un rapporto di stima e amicizia reciproca”.

Tutta la nostra organizzazione è solidale con la famiglia in questo momento difficile, esprimendo le nostre più sentite condoglianze.

Siamo tutti sconvolti per la perdita di Ludovico, per la sua allegria anche nei momenti più difficili, per l’ammirazione che si era guadagnato a Sanremo e che è sbocciata in amicizia. Era un uomo di poche parole e non c’è nessuno come lui. Il nostro cuore va alle sue figlie e a sua moglie”. Simona Ventura ha espresso il suo dolore su Twitter, dicendo di aver perso un amico, un regista e una persona meravigliosa. Non ha mai perso una sua telefonata, non ha mai saltato un evento a cui l’ha invitata e l’ha sempre incoraggiata in ogni nuova impresa. Giovanni Terzi e io siamo senza parole e non lo dimenticheremo mai”.

Addio Ludovico, mio amato amico. La tua allegria, la tua creatività e il tuo zelo ci mancheranno moltissimo. La tua eredità rimarrà nelle nostre vite e nel nostro lavoro. Sono addolorato con profondo dolore e sentimento per la famiglia e la cerchia degli amici”. Lo ha detto il conduttore di Rai 2 Pierluigi Diaco in occasione della scomparsa di Ludovico Di Meo.

Marco Frittella ricorda Ludovico: “Carissimo Ludovico, sei stato un compagno amato prima che un collaboratore, avevi delle qualità ammirevoli: buono, fedele, gioioso, ottimista, sempre pronto ad aiutare. I tuoi cari ti hanno perso, ma anche la tua famiglia Rai piange la tua assenza.

