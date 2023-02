Chi è Luigi Bruno Fidanzato di Andrea Delogu? Età, lavoro e figli

Andrea Delogu è una nota conduttrice, scrittrice e attrice. Ha avuto una carriera di grande successo, ma la sua vita privata è stata piena di alti e bassi. Nonostante tutto, è sempre riuscita a rialzarsi e ad andare avanti.

La storia d’amore tra Andrea Delogu e il modello Luigi Bruno è stata rivelata in un post su Instagram pubblicato dalla Delogu nell’ottobre 2022. Nel post, la Delogu parla dei sentimenti che la legano a Bruno. In questo articolo non parleremo solo della storia d’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno, ma faremo un passo indietro per parlare del legame tra Andrea Delogu e l’attore Francesco Montanari, del loro matrimonio avvenuto nel 2016 e della loro separazione avvenuta nel 2021.

Andrea Delogu e Luigi Bruno

La relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno viene svelata al mondo attraverso il profilo Instagram di Andrea Delogu, con un post datato 4 ottobre 2022. I due stanno insieme da tempo e sembrano molto felici. In un’intervista al Corriere della Sera pubblicata nel giugno 2022, Andrea Delogu ha parlato apertamente del suo legame sentimentale con Bruno, affermando che sì, la differenza di età in amore, quando lei è più grande di lui, fa ancora notizia. I due, tuttavia, non sembrano essere influenzati dalle chiacchiere e vivono la loro relazione con sincerità.

Sono convinta che il matrimonio con Francesco Montanari sia la decisione migliore per me. Ci completiamo perfettamente a vicenda e il nostro rapporto è costruito su solide basi di amore e rispetto reciproco. Sono certa che avremo una vita lunga e felice insieme.

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono stati una coppia felice fino alla separazione avvenuta nel 2021. La conduttrice ha raccontato della separazione in un’intervista al programma televisivo Verissimo andata in onda nel marzo 2022, affermando di essere felicemente sposata con una grande persona.