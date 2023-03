Chi è Manuela Magalli figlia di Giancarlo Magalli

Distante dai riflettori della fama, Manuela è la figlia maggiore di Giancarlo Magalli, nata dal suo primo matrimonio. Nata nel 1972, ha recentemente celebrato il suo 50esimo compleanno.

Bruna, con occhi scuri e profondi, Manuela Magalli è una donna affascinante, ma poco si sa di lei: discreta e distante dal mondo televisivo, si dice che lavori nel settore assicurativo. Manuela, la figlia maggiore di Giancarlo Magalli: chi è

Manuela è nata nel 1972 ed è la figlia del celebre conduttore televisivo Giancarlo Magalli e della sua prima moglie Carla Crocivera. Ha sempre vissuto lontano dal mondo della televisione, dove il padre conduce da molti anni una carriera lunga e fruttuosa.

Poco si sa sulla sua vita privata, proprio perché si è sempre mantenuta distante dai pettegolezzi e ha fatto raramente apparizioni al fianco del padre. Tra le poche immagini che la ritraggono, c’è quella di un compleanno di Magalli, che il conduttore aveva condiviso sul proprio profilo Facebook. Si ritiene che lavori nel settore assicurativo, ma della sua vita privata non si sa nulla.

Durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Giancarlo Magalli aveva parlato delle sue due figlie, Manuela e Michela, e del rapporto con loro e della paternità.

La prima volta che è diventato padre, il conduttore era molto giovane: “La prima figlia l’ho avuta che avevo 22-23 anni: ero veramente un bambino”, aveva affermato. “Ero felice di essere padre, di avere questa figlia, però non sapevo come si facesse, ma speravo di riuscire a farlo bene”. Aveva raccontato anche che per i primi anni, a causa del lavoro, era stato un padre assente: “Poi ho recuperato e con mia figlia abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono voluti sei-sette anni prima di diventare un padre presente come avrei voluto essere fin dall’inizio”. Vent’anni dopo, è nata la figlia minore Michela, avuta dalla seconda moglie Valeria Donati, dalla quale si è separato nel 2008. Anche con lei il legame è molto stretto, come ricordato nell’intervista, aggiungendo che le due sorelle hanno un bel rapporto. Nella stessa occasione il conduttore aveva spiegato che dai due grandi amori vissuti nella sua vita restano: “Due figlie bellissime che amo”, e poi una famiglia allargata molto unita al di là dei rapporti sentimentali che si sono conclusi. Giancarlo Magalli e le figlie Manuela e Michela

Un legame profondo, un rapporto speciale come solo quello tra un padre e le sue figlie può essere, ma anche tra loro, nonostante la grande differenza d’età e le diverse madri. Manuela e Michela sono le due figlie di Giancarlo Magalli, e se la maggiore ha sempre vissuto lontana dai riflettori, la seconda è un’autentica influencer. Il profilo Instagram di Michela è molto seguito e lì si mostra in tutta la sua bellezza. Nel corso del tempo ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive insieme al padre. Tra le ultime apparizioni di Michela sul piccolo schermo, la più recente è stata al programma “Il Cantante Mascherato”, dove – insieme a Giancarlo Magalli – ha interpretato il personaggio della Lumaca.