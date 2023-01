Chi è Manuela Magalli figlia di Giancarlo Magalli? Età, madre, fidanzato e lavoro

Con orgoglio appassionato, Manuela Magalli Age è nata nel 1972 come primogenita del primo matrimonio di Giancarlo Magalli e Carla Crocivera. Manuela Magalli è una straordinaria cinquantenne che è rimasta ferma nel suo impegno di evitare il gossip e di apparire raramente accanto al padre. Nonostante la mancanza di informazioni sulla sua vita privata, una delle poche immagini che la ritraggono è una foto del suo compleanno, che il conduttore ha condiviso con gioia sul suo profilo Facebook.

Biografia

Manuela Magalli è appassionata del suo lavoro nel settore assicurativo. Ha una bellissima sorella, Michela, nata nel 1992 dall’amorevole unione di Giancarlo Magalli e Valeria Donati.

L’ex conduttrice de “I fatti vostri” è orgogliosa del legame che si è creato nel tempo: spesso si riuniscono come una famiglia allargata, ed è una cosa bellissima.

Sto scoppiando di orgoglio per le mie adorate figlie Manuela e Michela!

Giancarlo Magalli è un padre gioioso e orgoglioso delle sue due figlie, Manuela e Michela. Durante un’intervista rilasciata a Serena Bertone nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”, ha esclamato con entusiasmo: “Sono così fortunato ad avere entrambe le mie figlie! Quando sono con loro, sono pieno di gioia”. Poi ha mostrato una foto di famiglia con la sua famiglia allargata, dicendo: “In quella foto ci sono la mia prima figlia, la mia seconda figlia, la mia prima moglie, la mia seconda moglie, il marito della mia ex fidanzata – stavamo festeggiando il Natale insieme!”.

Sto scoppiando di orgoglio per le mie figlie, Manuela e Michi! Manuela lavora nelle assicurazioni e Manuela ha studiato al Centro Romano di Fotografia e Cinema. Sono così fortunata ad avere delle figlie così belle, grazie alla loro mamma Valeria e alla zia materna. Ho tenuto nascoste le mie figlie per 22 anni, ma dopo la fine di questo servizio torneranno in isolamento. È un piacere condividerle con tutti voi oggi!