Chi è Marco Costantini ex fidanzato di Matilde Brandi? Età, lavoro e figlie

Marco Costantini, commercialista romano, è noto soprattutto per essere stato il compagno della showgirl e ballerina Matilde Brandi. La sua età non è nota.

Marco Costantini età, fidanzata, figli

Costantini ha avuto una relazione con Matilde Brandi per 17 anni. La coppia ha avuto due gemelle, Aurora e Sofia, nel 2006. Tuttavia, la storia d’amore è terminata nel 2020, quando Matilde è uscita dal Grande Fratello Vip. La showgirl aveva dichiarato ai giornalisti che lei e Costantini non stavano più insieme.

“Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ho scoperto che il mio rapporto con Marco si era notevolmente raffreddato. Ero ferita e non capivo cosa fosse successo, anche se avevamo già trascorso un agosto non bello a causa di una crisi economica. Poi ho capito che qualcosa non andava. Lui è un padre meraviglioso con le bambine, ma quello che mi dispiace è che sono stata io a chiedergli, attraverso un messaggio, se voleva stare di nuovo con me. Mi ha detto di no: non me l’ha detto in faccia, e l’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata”.

Matilde Brandi è nata il 27 febbraio 1969 a Roma e si è appassionata alla danza fin da piccola. Nel 1990 si diploma al Balletto di Roma e due anni dopo debutta in televisione. Sul piccolo schermo, è stata prima ballerina di Domenica In tra il 1992 e il 1995. Successivamente, è stata ballerina in programmi come Bellezza al bagno su Rete 4, Super Estate su Italia 1 nel 1998; Francamente me ne infischio su Rai 1 nel 1999; Lo Zecchino D’Oro su Rai 1 nel 2006; e Piazza Grande su Rai 2 nel 2007.