Chi è Marco Fantini? Età, altezza, lavoro, moglie e biografia

Marco Fantini, nato il 29 settembre 1991 a Vicenza, è un modello professionista e influencer. La sua altezza è di 1 metro e 90 centimetri.

Marco Fantini, all’età di 31 anni, è stato un popolare partecipante del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel 2014 ha scelto come corteggiatrice Beatrice Valli, che ha poi sposato il 29 maggio 2022.

Marco e Beatrice hanno accolto nella loro famiglia due figlie, Bianca (giugno 2017) e Azzurra (maggio 2020). Nel novembre 2022, la coppia ha annunciato la nascita del terzo figlio. Beatrice ha anche un altro figlio, Alessandro Bovi (2011), avuto dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Biografia

Marco Fantini è attualmente impegnato come modello e influencer. Prima di partecipare a Uomini e donne, faceva il barista e il cameriere in un ristorante di Carpi.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Marco ha raccontato che la sua infanzia non è stata tranquilla. Ha confessato di aver subito atti di bullismo.

Il suo aspetto imponente gli è valso il titolo di Mister Modena e si è classificato sesto al concorso di Mister Universo. Dopo la sua partecipazione a Uomini e donne, si è dedicato alla carriera di modello e da allora è diventato uno dei più popolari influencer italiani, con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram.

Ha una profonda passione per il basket, gioco che pratica da sempre, e per la cucina macrobiotica. Ha anche una grande passione per la musica: Eros Ramazzotti è uno dei suoi musicisti preferiti.