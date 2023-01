Chi è Marco Fantini ex tronista e marito di Beatrice Valli: figlie, vita privata, lavoro

Scopriamo di più su Marco Fantini, ex concorrente di Uomini e Donne e marito di Beatrice Valli. Questo carismatico influencer è emiliano. Qual è stata la sua carriera prima di diventare famoso? Qual è la sua attuale occupazione? Quanti figli ha?

Marco Fantini, nato a Correggio, in Emilia Romagna, il 29 settembre 1991, ha 31 anni ed è un ex concorrente di Uomini e Donne. Nel programma ha conosciuto sua moglie, la modella Beatrice Valli, e ha debuttato in televisione come corteggiatore. La sua partecipazione al programma gli ha permesso di condividere le sue difficili esperienze infantili, tra cui il bullismo e la mancanza di affetto.

Prima del suo debutto in televisione, Marco Fantini ha lavorato come barista e cameriere in un ristorante di Carpi. Il suo aspetto eccezionale e le sue capacità atletiche lo hanno portato a essere incoronato Mister Modena e a piazzarsi al sesto posto nel concorso di Mister Universo. In seguito ha sfruttato il riconoscimento ottenuto sul piccolo schermo per avviare una carriera di modello e influencer. Il suo profilo Instagram ha accumulato oltre 1,5 milioni di follower, dove spesso posta foto di sé che indossano e promuovono articoli di varie marche di abbigliamento.

Vita privata: Beatrice Valli, le figlie

Dopo aver trovato l’amore sul set di Uomini & Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno scelto di costruire una famiglia insieme. Beatrice aveva un figlio, Alessandro, avuto da una precedente relazione. Insieme hanno avuto due figlie: Bianca, nata nel 2017, e Azzurra, nel 2020. Beatrice è attualmente in attesa di un terzo figlio con Marco, che ha espresso la sua felicità ma ha ammesso una certa delusione, poiché sperava in un maschio. La coppia aveva intenzione di sposarsi nel maggio del 2020, ma a causa della pandemia di Covid-19 è stata rimandata al 2022.