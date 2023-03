Chi è Marco Moraci marito Veronica Maya? Età, lavoro, figli e vita privata

Il primo incontro tra Veronica Maya e Marco Moraci: come è iniziata la loro storia d’amore

Veronica Maya, celebre conduttrice televisiva, e il marito Marco Moraci formano una coppia affiatata e molto unita. Per Veronica, si tratta del secondo matrimonio, avendo precedentemente sposato Aldo Bergamaschi.

Tuttavia, sembra che con Moraci, Veronica abbia trovato l’uomo giusto per lei. Scopriamo insieme come si sono conosciuti e come è nata la loro storia d’amore.

L’inizio della storia tra Veronica e Marco Veronica Maya e Marco Moraci, ora felicemente sposati da un paio d’anni, formano una coppia stabile e serena. Marco, a differenza della moglie, non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è un noto chirurgo estetico.

Per organizzare il loro matrimonio, la coppia ha scelto il famoso wedding planner e personaggio televisivo italiano Enzo Miccio. Veronica ha parlato della loro storia d’amore in un’intervista rilasciata a mesepermese.it, dove ha anche toccato il tema del suo precedente matrimonio, del quale non ha ricordi piacevoli.

Tuttavia, l’arrivo di Marco nella sua vita le ha fatto ritrovare la serenità. I due si sono incontrati per la prima volta durante un’estate a Capri, dove Marco ha iniziato a corteggiarla con simpatia e determinazione. Veronica, colpita dal suo approccio, si è progressivamente lasciata avvicinare.

A quel tempo, Veronica viveva a Londra e si trovava in una fase della vita in cui pensava di non voler stabilire legami sentimentali. Nonostante ciò, l’amore per Marco è cresciuto nel tempo, diventando un punto di riferimento fondamentale nella sua vita.

Veronica ha affermato che Marco era l’uomo che sperava di incontrare, poiché il suo sogno era di avere una famiglia con basi solide, che ha trovato accanto all’attuale compagno.