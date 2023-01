Chi è Margherita Fumero moglie e compagna teatrale di Enrico Beruschi

Margherita Fumero è un’attrice italiana nata il 16 ottobre 1944 a Racconigi, Cuneo. Margherita Fumero, attrice italiana, è nata il 16 ottobre 1944 a Racconigi, Cuneo.

Margherita Fumero età, marito, figli

Margherita Fumero, 78 anni, ha recentemente interpretato la moglie di Enrico Beruschi in uno spettacolo teatrale. Tuttavia, in un’intervista ha precisato di non essere sposata con Beruschi nella vita reale.

Il personaggio di successo della moglie di Beruschi mi ha lasciato un’impressione duratura. Ancora oggi, per strada, incontro persone convinte che io sia sposata con Beruschi, anche se non è così. Lui ha la sua famiglia e noi siamo solo buoni amici. Comunichiamo spesso per telefono, discutiamo dei nostri rispettivi problemi e condividiamo i nostri segreti, ma non abbiamo mai avuto una relazione sentimentale.

Biografia

Per anni Fumero ha lavorato in coppia con il comico Enrico Beruschi ed è stato scoperto da Erminio Macario. Insieme, recitano nella commedia Due sul pianerottolo, sia in teatro che nel film del 1976 diretto da Mario Amendola. La passione della Fumero per la recitazione è iniziata in giovane età; come racconta sul suo sito web, è stata ispirata a intraprendere la carriera di attrice dopo aver visto dei film di soubrette all’età di sei anni.

Ha recitato a lungo nel varietà di successo Drive In, al fianco del comico Enrico Beruschi, nel ruolo della moglie gelosa. Questo le è valso tre premi Telegatti. Ha recitato anche nella serie televisiva Classe di ferro, ha partecipato al Festival di Sanscemo, parodia di Sanremo, e ha vinto Simpaticissima nel 1996. Inoltre, ha partecipato a La sai l’ultima? Vip e ha concluso la sua carriera nel 2003 con un ruolo nella sitcom Camera Café nel ruolo della stagista Wanda.