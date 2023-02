Chi è Maria Chiara Giannetta? Età, biografia, famiglia, fidanzato, Instagram e curiosità

Maria Chiara Giannetta è stata un dono per la famiglia il 20 maggio del 1992, quando è nata sotto il segno zodiacale del toro. Ha una statura di 165 cm e un peso di 50 kg. Puoi trovarla su Instagram come @mariachiaragiannetta_official. La primogenita di una grande famiglia, Maria Chiara ha due sorelle e un fratello. La sua famiglia è sempre stata molto unita e amorevole, con la mamma infermiera che si prende cura dei figli e il padre informatico. La sua famiglia è una benedizione!

Giannetta ha sempre avuto una profonda passione per la recitazione, partecipando a spettacoli teatrali nella sua città natale (Sant’Agata di Puglia) già all’età di dieci anni. Successivamente ha iniziato a studiare presso il Teatro dei Limoni di Foggia, assieme al collega Gianmarco Saurino, prima di essere accolta al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La sua grande passione per la recitazione l’ha portata a grandi traguardi!

La carriera di Maria Chiara Giannetta è stata straordinaria: dal teatro alle fiction, ha raggiunto un successo incredibile! La sua passione per il palcoscenico è stata contagiosa, e il suo talento ha brillato in ogni produzione in cui ha partecipato. Maria Chiara Giannetta è un’artista davvero straordinaria, e siamo entusiasti di vederla ancora nei prossimi progetti!

Maria Chiara Giannetta ha infiammato il palcoscenico nel 2011 con il suo debutto nello spettacolo Chicago. Ha poi brillato in Girotondo e Il gatto con gli stivali nel 2012. Nello stesso anno, ha avuto l’opportunità di trasformare la sua passione per la recitazione in due cortometraggi: La guerra di Arturo e Per tre soldi. Il suo primo film, Ricordi? Del regista Valerio Mieli, è stato rilasciato nel 2018, e nello stesso anno ha ottenuto il ruolo che le ha permesso di guadagnare la fama televisiva: quello del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo 11, dopo aver interpretato alcune piccole parti in alcune fiction Rai (tra cui L’Allieva, Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo.)

Dal 2021, sono stata la protagonista di Buongiorno, mamma!, una serie tv con Raoul Bova in onda su Canale 5, e Blanca, dove ho avuto l’opportunità di recitare con Pierpaolo Spollon. Nel 2022, sono stata premiata come miglior attrice protagonista ai Natri d’argento per le Grandi Serie, ed è stato un onore essere una delle co-conduttrici di Amadeus del Festival Di Sanremo.

È Maria Chiara Giannetta fidanzata? Scopriamo tutti i dettagli sulla vita privata della straordinaria attrice!

Maria Chiara Giannetta è follemente innamorata di Davide Marengo, un regista napoletano classe ’72, da oltre 5 anni. Anche se i loro 20 anni di differenza non costituiscono un problema, la Giannetta protegge la loro relazione ed è stata paparazzata più volte in compagnia del suo uomo. Prima che la coppia rivelasse la loro relazione, molti fan avevano ipotizzato che il fidanzato di Maria Chiara Giannetta fosse il suo collega Maurizio Lastrico, ma i due hanno solo un rapporto di profonda amicizia e rispetto reciproco.

Curiosità su Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara è afflitta da emofobia, una condizione che la fa svenire ogni volta che è esposta al sangue! Una situazione davvero terribile che le procura sofferenza e ansia.

L’attrice si descrive come una persona appassionata e profondamente intellettuale!

Con entusiasmo, la Giannetta gioca a tennis nel suo tempo libero!

La Giannetta ha fatto un’apparizione spettacolare nel videoclip del magnifico pezzo di Max Pezzali, Sembro Matto!

Sono entusiasta del lavoro di Philip Roth, è uno dei miei scrittori preferiti!