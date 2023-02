Chi è Maria Chiara Giannetta? Età, marito, fidanzato, figli e biografia

Maria Chiara Giannetta è un’attrice nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. È nata il 20 maggio 1992 nella città italiana di Foggia.

Maria Chiara Giannetta ha 30 anni, non è sposata e non ha figli. In un’intervista ha rivelato di essere fidanzata da più di 5 anni con Davide Marengo, regista e sceneggiatore napoletano di 20 anni più grande di lei. I due convivono da tempo.

“Viviamo insieme e le cose vanno benissimo! L’amore è una parte fondamentale del nostro rapporto e Davide ci ha sostenuto nei momenti difficili. Ci amiamo e questo significa che cresciamo ed evolviamo costantemente sia individualmente che come coppia”.

Biografia

Maria Chiara si è appassionata alla recitazione fin dalla più tenera età. Inizia il suo percorso teatrale all’età di 11 anni, quando partecipa a diversi spettacoli amatoriali. Studia recitazione al Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 si trasferisce a Roma per studiare al Centro sperimentale di cinematografia. Nello stesso anno inizia a partecipare a diverse produzioni teatrali, come Chicago, e a seguire negli anni anche Il Gatto con gli stivali e I racconti di Silente. Nel 2014 approda in televisione, comparendo nella serie di grande successo Don Matteo. Due anni dopo la vediamo in Baciato dal sole (con Guglielmo Scilla e Noemi) e al cinema in La ragazza del mondo, al fianco di Michele Riondino.

Che anno è stato il 2017 per la sua carriera! È diventata Mariella Santorini in Un passo dal cielo e Asia in Che Dio ci aiuti. Ma la vera svolta è arrivata nel 2018 con il personaggio di Anna Olivieri in Don Matteo; non si tratta di una parte qualsiasi, ma di quella del capitano dei Carabinieri, che per la prima volta nella serie viene assegnata a una donna. Sempre nel 2018 torna al cinema con i due film Tafatos di Riccardo Paoletti e Ricordi? di Valerio Mieli. Nel 2021 torna in televisione con Buongiorno, Mamma! e nell’autunno dello stesso anno è la protagonista assoluta di Blanca, serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi.

Nel 2022 sarà accanto ad Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo.