Maria Giovanna Maglie, giornalista e opinionista televisiva, muore a 70 anni

Maria Giovanna Maglie, nota giornalista e opinionista televisiva italiana, è morta oggi a Roma all’età di 70 anni. Soffriva da tempo di problemi di salute, ed era stata operata al cuore nel dicembre 2022.

Maglie è nata a Bari, in Italia, nel 1953. Si è laureata in Scienze Politiche all’Università di Bari e ha iniziato la sua carriera di giornalista nei primi anni ’80. Ha lavorato per diversi giornali e riviste, tra cui Il Giornale, Il Messaggero e Il Tempo. Negli anni ’90 inizia a lavorare come commentatrice televisiva, partecipando a diversi programmi, tra cui Porta a Porta, L’Intervista e Ballarò.

Maglie era nota per le sue opinioni schiette sulla politica e sull’attualità. Era una convinta critica dell’Unione Europea e dell’immigrazione, ed era una sostenitrice del partito politico di destra Forza Italia. Era anche una forte sostenitrice dei diritti delle donne e della libertà di parola.

Maglie lascia il marito, Carlo Spallino Centonze, e i suoi due figli, Francesco e Maria.

L’ultima intervista di Maria Giovanna Maglie dall’ospedale

In un’intervista rilasciata dall’ospedale nel dicembre 2022, Maglie ha parlato dei suoi problemi di salute e delle sue speranze per il futuro. Ha detto di aver subito un’operazione al cuore e che si stava riprendendo bene. Ha anche detto che non vedeva l’ora di tornare al suo lavoro di giornalista e commentatrice televisiva.

Maglie ha parlato di suo marito, Carlo Spallino Centonze, e di come l’aveva sostenuta durante la sua malattia. Ha detto che era “un uomo incredibile” e che era “così grata per il suo amore e sostegno”.

Maglie ha parlato anche delle sue speranze per il futuro. Ha detto che voleva continuare il suo lavoro di giornalista e commentatrice televisiva e che voleva “fare la differenza nel mondo”. Ha detto che era “determinata a combattere per ciò in cui credo” e che “non si sarebbe arresa senza combattere”.

Chi è Carlo Spallino Centonze?

Carlo Spallino Centonze è il marito di Maria Giovanna Maglie. Nativo di Palermo, è noto al grande pubblico per aver partecipato come giudice al programma di Rai1 La prova del fuoco e come esperto di galateo e cucina nel programma condotto da Bianca Guaccero Detto Fatto, su Rai2 .

Spallino Centonze è uno storico della cucina, ma non solo. È anche designer di gioielli, decoratore, blogger ed esperto di storia del costume e della moda. Lui e Maglie non avevano figli.

L’eredità di Maglie e Spallino Centonze

Maria Giovanna Maglie e Carlo Spallino Centonze erano una coppia straordinaria. Erano entrambi individui talentuosi e affermati, e hanno dato un contributo significativo alla società italiana. Maglie era un rispettato giornalista e commentatore televisivo, e Spallino Centonze era un rinomato storico della cucina. Erano anche partner devoti e si sostenevano a vicenda nella buona e nella cattiva sorte.

L’eredità di Maglie e Spallino Centonze continuerà a vivere. Saranno ricordati per la loro intelligenza, la loro creatività e la loro passione. Saranno anche ricordati per il loro amore reciproco e il loro impegno a rendere il mondo un posto migliore.