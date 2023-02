Chi è Maria Pia Calzone è Nunzia nella fiction Resta con Me? Età, carriera, vita privata e figli

Maria Pia Calzone è la protagonista della nuova fiction di Rai 1 “Resta con Me”. La serie andrà in onda questa sera e due nuovi episodi sono pronti a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. La trama è ricca di colpi di scena.

Nonostante il suo personaggio abbia importanti colpi di scena, non tutti conoscono la biografia, la carriera e la vita privata di Maria Pia Calzone. Per ovviare a ciò, di seguito troverete tutte le informazioni importanti che vi daranno la possibilità di conoscerla meglio.

Maria Pia Calzone è un’attrice nota per il suo lavoro sul palcoscenico e sullo schermo. È apparsa in numerosi film e spettacoli televisivi ed è stata nominata per diversi premi. È sposata con l’attore Stefano Accorsi, con cui ha due figli.

Maria Pia Calzone è nata a Benevento nel 1967. Da bambina ha sviluppato diverse passioni, dallo sport alla recitazione. Oggi non è solo un’importante attrice, ma in passato è stata anche una giocatrice di basket di grande successo.

La famosa attrice si è laureata in lettere all’Istituto Orientale di Napoli e si è poi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Ha debuttato sul grande schermo nel 1988 nel film Chiari di Luna diretto da Lello Arena. Dopo 10 anni, ha avuto l’opportunità di produrre per la casa di produzione italo-francese della serie il Conte di Montecristo al fianco di Gerard Depardieu e nel cast di Matrimoni diretto da Cristina Comencini.

Il talento di Maria Pia è stato presto riconosciuto nell’industria cinematografica, con ruoli in Donne di mafia, L’inchiesta, e Don Matteo 5. Tuttavia, uno dei suoi ruoli più iconici è stato quello di Donna Imma Savastano nella serie televisiva Gomorra.

Nel 2017 ha avuto l’opportunità di collaborare con Ferzan Ozpetek nel film Napoli Velata. Successivamente, ha affiancato il comico e attore Carlo Verdone nel film Benedetta Follia.

Maria Pia Calzone è una persona riservata che preferisce tenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico. Sappiamo che dal 2013 ha una relazione con Gianluca e che insieme hanno un figlio, Gabriele.