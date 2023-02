Chi è Maria Teresa Merlino moglie di Max Tortora? Età, lavoro, figli e vita privata

L’attrice Maria Teresa Merlino, nota anche come Maresa, è nata a Roma l’11 novembre 1962. È la moglie dell’attore Max Tortora.

Maria Teresa ha 60 anni. Lei e Max Tortora sono felicemente sposati da diversi anni e vivono insieme a Roma. I due si sarebbero conosciuti sul set di Miami Beach, un film del 2016. La coppia preferisce mantenere un basso profilo e vivere la propria storia d’amore lontano dalle telecamere e dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Maria Teresa è madre di una bambina. Non si conoscono i dettagli delle sue precedenti relazioni.

Biografia

Maria Teresa ha scoperto la passione per la recitazione in giovane età e, dopo anni di duro lavoro, è riuscita a realizzare il suo sogno. Ha recitato in diversi cortometraggi, tra cui Non ho l’età e La signora M. Inoltre, ha vinto il concorso di bellezza Miss Over, che si è tenuto a Roma.

Maria Teresa è una grande amante dei cani e della buona cucina.

Max Tortora è nato a Roma il 21 gennaio 1963 e attualmente ha 60 anni.

Da sempre appassionato di arte, si laurea in architettura con ottimi risultati. Si avvicina però al mondo dello spettacolo e debutta in televisione sulle reti locali. Nel 2001 partecipa al programma di Rai 2 “Superconvenscion” e poi a “Convenscion a colori”. Qui imita personaggi come Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro.

Ha partecipato a programmi RAI come “Stracult e Cocktail d’amore”, realizzando la parodia dell’ispettore Derrick. Nel 2004 e 2005 ha fatto parte del programma “Bulldozer” con le parodie di Amadeus, Celentano e Capello. Insieme a Bertolino ha dato vita agli sketch che poi sono diventati una vera e propria sitcom Piloti.

Nel 2001 partecipa come comico e imitatore ai programmi “Quelli che il calcio” e “La grande notte del lunedì sera”. Nel 2003 lavora a “Uno di noi”, “Sognando Las Vegas” e “Torno sabato” per Rai 1, e successivamente su Italia 1 insieme a Ciro, presentando “Visitors”. Nel 2004 torna su Rai 2 per condurre il varietà comico “BravoGrazie” insieme a Nina Morić.

Ha lavorato con Enrico Bertolino nella sit-com Piloti, andata in onda su Rai 2 nel 2007. Dal 2006 al 2012 è stato uno dei personaggi della fiction I Cesaroni. Nel 2019 ha partecipato alla serie televisiva “Aspettando Adrian” di Adriano Celentano.