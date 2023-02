Chi è Marisa Di Martino e x moglie di Amadeus? Età, lavoro, figlia

Prima di Giovanna Civitillo, Amadeus era sposato con un’altra persona. Chi può fornire il nome della persona che ha catturato il cuore dell’ospite in quel periodo?

Nato a Ravenna nel 1962, Amadeus è molto stimato nel mondo dello spettacolo italiano. Ha guadagnato fama grazie alle sue apparizioni in diversi programmi televisivi. Negli ultimi anni è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e attualmente è una presenza fissa nel palinsesto RAI.

Cosa si sa dell’ex coniuge di Amadeus? Ecco ulteriori informazioni sulla persona con cui Amadeus ha inizialmente scambiato i voti.

Qual è l’identità di Marisa, l’ex moglie di Amadeus?

Il conduttore è attualmente impegnato nei suoi impegni professionali; molto atteso è il Festival di Sanremo 2023, che vedrà salire sul palco dell’Ariston numerosi artisti e ospiti di prestigio per intrattenere il pubblico italiano. Amadeus si vede spesso in televisione e mostra la sua profonda ammirazione per la moglie Giovanna Civitillo. Prima di lei era stato sposato con un’altra persona.

Marisa Di Martino e il conduttore si sono sposati nel 1993 e hanno dato il benvenuto alla figlia Alice nel 1997. Alice è ormai una donna adulta e ha un forte legame sia con il padre che con la seconda moglie del conduttore. Purtroppo il matrimonio è finito nel 2007 e i due hanno deciso di separarsi.

Marisa e Amadeus hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sui motivi della loro separazione. Marisa, che non è un personaggio televisivo, ha sempre evitato l’attenzione del pubblico e non ha condiviso alcun dettaglio della sua vita privata. Al contrario, Amadeus ha avuto una carriera di successo ed è oggi una figura molto stimata nella televisione italiana. Inoltre, la figlia Alice si è laureata in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano.

Il rapporto sentimentale tra Amadeus e Giovanna è di ammirazione e devozione.

Giovanna Civitillo ha partecipato come ballerina al gioco a quiz L’Eredità, condotto per anni da Amadeus. Ha acquisito notorietà per il suo noto “shake”, che ha riscosso un successo costante.

Dopo essersi innamorati, la coppia ha dato il benvenuto al figlio José Alberto nel 2009. Si sono poi impegnati l’uno con l’altra e hanno rinnovato i loro voti in una cerimonia in chiesa dieci anni dopo. Attualmente la famiglia risiede nel centro di Milano, ma ha anche una casa a Roma. I due mostrano spesso l’amore e la gioia che provano l’uno per l’altra e non hanno problemi ad esprimerlo ai loro ammiratori.

Amadeus e Giovanna sono molto attivi sul web e condividono spesso aggiornamenti sulla loro vita quotidiana e sulle loro attività professionali. Il loro profilo Instagram ha accumulato un numero considerevole di follower, che gli dimostrano un grande sostegno.