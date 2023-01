Chi è Marisa Passera? Età, marito, figli, carriera, curiosità e Celebrity Masterchef

Marisa Passera è una finalista della stagione inaugurale di Masterchef Celebrity Italia ed è una delle favorite per il titolo. Scopriamo il suo background, la sua professione e le sue esperienze di vita.

Gli spettatori erano curiosi di scoprire chi fosse Marisa Passera quando hanno visto la conduttrice televisiva entrare nella cucina di Celebrity Masterchef Italia. Non appena è uscita vittoriosa dalla sfida in esterna nel ristorante del rinomato chef stellato Emmanuel Renaut, molte persone hanno iniziato a cercare di identificarla.

Marisa Passera, comunemente conosciuta come La Giada, è una forte concorrente per il titolo di Masterchef Celebrity Italia. Il suo stile di cucina ha risuonato tra i telespettatori, soprattutto per il suo evidente entusiasmo per le ricette che realizza.

Ha raggiunto la fase finale del programma superando tutti gli altri partecipanti.

La nota conduttrice di Radio Deejay ha stupito i giudici creando piatti non solo visivamente accattivanti, ma anche deliziosi.

Riuscirà Marisa a raggiungere il successo stasera? Lo scopriremo quando l’ultima puntata del programma andrà in onda alle 21.10 su Sky Uno.

L’indagine sul percorso professionale, il ruolo lavorativo e le informazioni personali di Marisa Passera sono al centro di questa inchiesta. Marisa Passera è una celebrità di Masterchef, nota per la sua impressionante carriera nell’industria culinaria.

Marisa Passera, comunemente chiamata “The Jade”, ha iniziato la sua carriera in radio conducendo il programma Dispenser di Radio2 dopo gli studi in Storia dell’Arte.

Nel 2000, Marisa ha iniziato la sua carriera in televisione, assumendo il ruolo di conduttrice per i programmi GAP su Raitre e Fratelli d’Italia su Stream. Collabora inoltre con Il Viaggiatore, programma di Rete4.

Successivamente, Marisa Passera ha presentato il programma “In aria” su Radio2, fino a quando, nel 1999, ha debuttato a Radio Deejay con lo pseudonimo “La Giada”, co-conducendo il programma Pinup. Nel 2004 ha mantenuto l’equilibrio tra la carriera televisiva e quella radiofonica, divenendo ospite frequente della stagione di Cronache Marziane in onda su Italia 1.

Nel 2005 Marisa Passera torna in radio con Citofonare play in collaborazione con Flavia Cercato su Play Radio e nel 2006 conduce con Ambra Angiolini il programma Arrivano le femmine. Nello stesso anno entra a far parte del cast di Very Victoria, condotto da Victoria Cabello e in onda su Mtv. Nel 2009 si è riunita con la Cabello per il nuovo programma Victor Victoria, in onda su La7.

Marisa Passera si è fatta una reputazione per la sua affabilità grazie alle sue apparizioni nello show al fianco della Cabello, che sono ricordate con affetto dal pubblico.

Marisa Passera ha avuto una carriera di successo a Radio Deejay.

Nel 2008, Marisa Passera ha ripreso il suo ruolo a Radio Deejay, conducendo il programma in FM insieme a Federico Russo.

Marisa Passera sarà co-conduttrice al fianco di Federico Russo in diversi programmi, come “Weejay” nel 2009/2010, “Senza Palla” durante i Mondiali di Calcio 2010 e “Senza Spiaggia” su Deejay TV.

Nel 2010, Federico Russo e lei si riuniscono per condurre “Solo 3 minuti” su Radio Deejay, poi riconfermata per l’anno successivo con il nome FM. Nel 2011 Marisa Passera è tornata in televisione come inviata di Quelli che il calcio, in onda su Raidue e condotto da Victoria Cabello. Inoltre, nel 2012 è stata protagonista di un video musicale.

Dal 2013 è conduttrice del programma Via Massena su Radio Deejay, al fianco di Federico Russo e Vittorio Lelii (Vic).

Nell’aprile 2015 Marisa Passera e Filippo si sono uniti in matrimonio, con le nozze officiate da Carlo Antonelli, direttore di GQ. Il ricevimento si è tenuto nelle stanze del Principe di Savoia.

Le immagini delle nozze di Marisa e Filippo sono state pubblicate su numerose riviste, blog e tabloid. Al matrimonio erano presenti molti colleghi e conoscenti di Marisa, come Alessandro Cattelan, Victoria Cabello e Linus.

Marisa Passera: amore per la cucina.

Marisa Passera non sembrava avere aspettative ottimistiche di successo, né prevedeva di arrivare alla finale del cooking show più seguito d’Italia.

Marisa Passera è una cuoca esperta che ha una grande passione per la cucina.

Da diversi anni Marisa Passera e sua sorella gestiscono il blog di cucina Sorelle Passera, che offre consigli culinari attraverso una serie di ricette rivisitate e spiegate in modo accessibile e divertente. Il fiore all’occhiello del blog, però, sono i video realizzati dalle due sorelle.

Il blog offre idee creative per pranzi e cene romantiche, con ricette accompagnate da foto di ospiti famosi. Inoltre, i video permettono di conoscere la personalità delle due donne e la loro passione per la cucina.