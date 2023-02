Chi è Marta Charlotte Ferradini figlia di Marco Ferradini?

È l’unica figlia del famoso interprete del successo Teorema, Marco Ferradini. Ora scopriamo di più su di lei e sulla sua storia tra amore e note: ecco chi è Marta Charlotte Ferradini!

Marta Charlotte Ferradini è la figlia di Marco Ferradini, cresciuta a pane e musica e, come il padre, immersa in un percorso artistico dai tratti intensi e passionali. Partiamo alla scoperta della sua storia, con un tuffo nella sua biografia: vi raccontiamo chi è l’erede dell’artista, partendo dalle sue origini fino alle curiosità che si nascondono nel suo mondo…

Chi è Marta Charlotte Ferradini e qual è la sua residenza?

Marta Charlotte Ferradini è la figlia del cantautore Marco Ferradini, famoso per il brano “Teorema”. Come il padre, ha intrapreso un intenso percorso nel mondo della musica. È nata a Milano il 9 aprile 1984 e oggi vive in Brianza.

Figlia del cantautore Marco Ferradini e della moglie Caterina, ha alle spalle una lunga gavetta e progetti importanti, come la collaborazione con Bungaro, artista con cui ha composto diversi brani, tra cui Martarossa, che l’ha vista trionfare al Premio Bianca d’Aponte 2012. Ha duettato con il padre e, come interprete, ha partecipato anche al suo doppio album intitolato La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani.

Vita privata di Marta Charlotte Ferradini.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa molto di Marta Ferradini. È molto legata alla famiglia e al padre, ma non si sa se sia fidanzata o meno. Condivide spesso aggiornamenti sulla sua attività artistica su Instagram, ma non sembrano trapelare indizi sul suo percorso sentimentale lontano dalla musica…

Si avvicina alla musica all’età di 4 anni, quando intraprende lo studio del pianoforte e del solfeggio presso la scuola di Silvia Corrieri a Monza.

A 16 anni inizia a studiare canto moderno, approfondendo vari generi tra cui rock, pop, funky e jazz. Si diploma in pianoforte pop al Conservatorio Verdi di Milano.

Nel 2012 ha scritto la colonna sonora del lungometraggio La regola del piombo di Giacomo Arrigoni. Il brano, intitolato Brighter than the Sky, è composto a quattro mani con il pianista Orlando José Luciano.

– È anche appassionato di teatro, danza, scrittura e pittura.

Non è solo una cantautrice, ma anche un’attrice. Ha partecipato a diversi spot pubblicitari e al videoclip della canzone Teorema, di Marco Ferradini.

Nel 2010 ha iniziato un progetto con gli Archimia, un quartetto d’archi che ha collaborato con artisti famosi come Gino Vannelli, Zucchero, Ron, Roy Paci, William Kentridge e Fabrizio Meloni.

– Ha completato gli studi in Lingue presso lo IULM di Milano, specializzandosi in francese e inglese per il ruolo di traduttrice e interprete.