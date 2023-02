Chi è Marta Flavi ex moglie di Maurizio Costanzo? Età, carriera, biografia e vita privata

Marta Flavi è stata una delle compagne di vita di Maurizio Costanzo, il celebre giornalista e conduttore televisivo scomparso oggi all’età di 84 anni. La loro storia d’amore è stata una delle più famose del mondo dello spettacolo italiano.

Molte persone conoscono Marta solo come la ex moglie di Costanzo, ma pochi sanno che ha avuto una carriera di successo nella televisione italiana negli anni ’70 e ’80. Ecco perché vogliamo ripercorrere insieme la sua biografia, la sua vita privata e la sua relazione con il grande giornalista.

Nonostante il loro matrimonio sia ormai terminato da diverso tempo, Marta ha sempre rispettato e ricordato con affetto il suo ex marito. La loro storia d’amore è stata una delle più durature del mondo dello spettacolo italiano, e ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei fan.

In questo momento di grande tristezza per la scomparsa di Maurizio Costanzo, vogliamo ricordare anche la figura di Marta Flavi, una donna forte e determinata che ha lasciato il segno nella televisione italiana dei suoi tempi.

Marta Flavi, all’anagrafe Marta Caterina Fiorentino, è nata a Roma nel 1951. La sua carriera televisiva ha avuto inizio negli anni ’80, quando iniziò a lavorare come annunciatrice sulla locale emittente Quinta, nel Lazio. In questo periodo si dedicò con passione alla sua attività, annunciando con entusiasmo la programmazione della rete e conducendo per ben tre stagioni consecutive il popolare programma per bambini L’ora dei ragazzi, che proponeva cartoni giapponesi.

La sua bravura e il suo impegno non sono passati inosservati, e presto la Rai le offrì la possibilità di condurre alcuni programmi televisivi. Tra questi, spicca Agenzia Matrimoniale, trasmesso su Canale 5 dal 1989 al 1995, che rappresentò un importante trampolino di lancio per la sua carriera.

Grazie al successo ottenuto con questo programma, nel 1992 Marta Flavi passò alla conduzione de L’amore comincia a 40 anni, in onda su Rete 4 in prima serata. Nonostante il contratto con Mediaset fosse scaduto, la sua esperienza televisiva continuò con la Rai, dove continuò a lavorare con grande passione e professionalità.

Marta Flavi ha dimostrato la sua grande versatilità nella conduzione televisiva, lavorando con successo anche per la Rai. Tra i suoi programmi di maggior successo su questa emittente vi è Alle cinque della sera, in cui affrontava temi di attualità in diretto e interagiva con il pubblico.

Non solo la televisione, ma anche la radio ha visto Marta Flavi protagonista, conducendo con grande abilità La mezzanotte di Radio 2 per Radio 2 dal 2007.

La sua esperienza televisiva ha raggiunto l’apice con la conduzione della rubrica Mi manchi durante la stagione televisiva 2009-2010 del programma Uno mattina, trasmesso su Rai 1.

Nonostante la sua carriera professionale sia stata molto importante per la sua vita, il matrimonio con Maurizio Costanzo, celebrato nel 1989, rappresentò un evento significativo per Marta Flavi. Purtroppo, il tradimento da parte dell’ex marito portò alla fine della loro relazione dopo soli dodici mesi di matrimonio, evento che ha profondamente segnato la conduttrice televisiva.