Chi è Martina Corgnati l’unica figlia di Milva?

Martina Corgnati è la figlia di Milva, scomparsa oggi, sabato 24 aprile, all’età di 82 anni. Dopo il ritiro della madre dal palcoscenico, è stata la figlia Martina a portare avanti la sua arte e, nel 2018, è salita sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla madre, con la quale ha sempre avuto un legame speciale. Oltre a seguire la carriera della madre, Martina è riuscita a costruirsi una brillante carriera. Figlia dei Pantera di Goro e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, dopo aver conseguito due lauree, una in Lettere moderne con indirizzo artistico e l’altra in Storia, ha intrapreso una carriera di successo come storica dell’arte, saggista e critica d’arte. Donna in carriera come la madre, Martina Corgnati ha spesso parlato in varie interviste del grande contributo che Milva ha dato all’arte italiana con la sua bellissima voce.

Martina Corgnati ha avuto un’ottima carriera in un mondo non lontano da quello che ha portato al successo sua madre. È nata il 6 ottobre 1963 a Torino, dal matrimonio tra la cantante e il produttore. Ha conseguito due lauree, una in lettere moderne con specializzazione in arte e una in storia, e in seguito ha intrapreso la carriera di storica dell’arte, saggista e critica d’arte.

Ha insegnato Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Palermo e alla Facoltà di Comunicazione Visiva/SUPSI di Lugano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui “Arte”, “Flash Art”, “Panorama”, “Anna”, “Il Giornale dell’Arte”, “L’Indice”, “La Repubblica”, “Carnet Arte” e ha una rubrica d’arte su “Chi” e “Style”.

Martina è autrice di importanti monografie su artisti contemporanei come Longobardi, Pinot Gallizio, Enrico Baj, e si è occupata di arte medievale.

Ha tenuto numerose conferenze in Italia e all’estero e ha scritto con Francesco Poli il Dizionario dell’arte contemporanea e il Dizionario dell’arte del Novecento. Ha scritto anche Artiste, sull’arte femminile. Nel corso della sua carriera si è occupata soprattutto di artisti non occidentali, arabi e africani, e della creatività artistica contemporanea nel mondo mediterraneo e in Oriente. Non ha mai trascurato il rapporto con la madre, alla quale era molto legata e con la quale viveva. Nel 2018 è stata lei a salire sul palco dell’Ariston per ritirare il premio alla carriera assegnato a Milva.

Martina Corgnati ha parlato bene della carriera della madre in una delle sue ultime interviste, dicendo che la sua voce era “bellissima e unica”. Milva è stata una delle musiciste italiane di maggior successo, con una personalità originale che le ha permesso di conquistare le generazioni successive. Ha collaborato con alcuni dei nomi più famosi della musica e la sua voce era adatta a una vasta gamma di generi.