Chi è Martina Marinucci ex moglie di Max Pezzali? Età, lavoro e figli

Max Pezzali e Martina Marinucci sono stati sposati per otto anni e hanno avuto un figlio, Hilo. Nonostante la fine del loro matrimonio, entrambi hanno continuato a dedicarsi al loro ruolo di genitori, mettendo sempre al primo posto la serenità del figlio.

In un’intervista rilasciata alla rivista Grazia, Max Pezzali ha raccontato come lui e la sua ex moglie Martina siano riusciti a essere buoni genitori nonostante il loro matrimonio sia finito dopo 8 anni. L’artista ha sottolineato che ci vuole molto impegno e comunicazione per far funzionare la co-genitorialità, ma ne vale la pena per il bene dei loro figli.

“Tutto dipende dalla maturità dei genitori. Io e la mia ex moglie abbiamo un solo obiettivo: la felicità di nostro figlio. Per noi non esiste che la ‘verità’ di papà si scontri con quella di mamma. Seguiamo le stesse regole”.

Forse non sapete chi è Martina Marinucci, ma è l’ex moglie di Max Pezzali e questo la rende piuttosto importante ai nostri occhi.

Max Pezzali e Martina Marinucci si sono sposati nel 2005 e hanno avuto un figlio, Hilo, nel 2008. Tuttavia, il cantante ha annunciato la sua separazione dalla moglie sui social media nel 2013.

Grazie Martina, per tutto. Sono stati anni incredibili, pieni di emozioni e di grandi esperienze. Grazie per avermi aiutato a diventare una persona migliore. Ti auguro tutto il meglio per il tuo viaggio, Marty.

“Grazie per questi 13 anni di rock n’ roll”, ha risposto la moglie. “Ti amo, Max. Buona strada anche a te”.

Max Pezzali ha raccontato la sua storia d’amore con l’ex moglie e i motivi per cui hanno deciso di separarsi nel 2015. Ha spiegato che la decisione è stata reciproca e che entrambi tengono ancora molto l’uno all’altra, ma che alla fine hanno deciso che era meglio che le loro strade si separassero.

Rifarei tutto cento volte, anche se abbiamo iniziato ad avere piccoli conflitti. La malattia di nostro figlio non ci ha aiutato e siamo diventati impazienti l’uno con l’altro. C’era anche un’incompatibilità ambientale perché lei viveva a Roma, dove era radicata la figlia avuta da una precedente relazione, e io non potevo vivere lì a causa del mio lavoro. Ma tra noi c’è sempre stato un grande senso di collaborazione per il bambino, che è sereno.

Dopo la fine della relazione, Max Pezzali è tornato a vivere a Pavia. Per lui e suo figlio Hilo è stata una piacevole riscoperta: “Ho creato il mio studio di registrazione in cantina. Anche mio figlio si sente libero lì. È abituato a vivere a Roma, in un condominio dove i bambini non possono giocare in cortile. Nelle città nessuno vuole essere disturbato, i bambini sono banditi e si cerca il silenzio: una società che è il contrario della vita”.

Ho conosciuto la mia attuale fidanzata Debora a Pavia. Abbiamo condiviso molti amici e alcune pene d’amore. Credo che sia stata attratta dal mio senso dell’umorismo. Non prendo quasi nulla sul serio, a cominciare da me stesso. Infine, mi ha dato la sua personale definizione di amore:

“Il sentimento dell’amore cambia con il tempo. Quando si è giovani, ci si riempie la bocca di parole d’amore. Quello vero, in realtà, lo si scopre quando si iniziano ad avere figli e si vedono i genitori invecchiare. La donna che mi ama deve amare anche quello che c’è dietro di me, non può pensare di staccare solo un pezzo di me”.