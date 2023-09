Chi è Martino Benzi, il Mostro Familiare: Uccide Moglie, Figlio e Suocera Prima di Togliersi la Vita!

Martino Benzi, l’ingegnere 67enne che ha scatenato una strage familiare ad Alessandria, è diventato il protagonista di una delle notizie più tragiche degli ultimi tempi. In un gesto incomprensibile, ha ucciso moglie, figlio e suocera, per poi suicidarsi.

La Sequenza degli Eventi

Martino Benzi, residente in via Lombroso, ha innescato la tragedia in una mattina come tante altre. Ha prima ucciso il figlio 17enne nel sonno e la moglie, Monica Berta, di 55 anni. Successivamente, si è recato alla casa di riposo dove era ricoverata la suocera 80enne, Carla Schiffo, e l’ha uccisa. Il suo gesto finale è stato il suicidio.

Le Indagini in Corso

La ragione che ha spinto Martino Benzi a compiere questo gesto folle non è ancora chiara. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire la dinamica dei fatti e il movente dietro questa tragedia.

Martino Benzi: Chi era?

Martino Benzi era un ingegnere di 67 anni, specializzato nella progettazione e nel posizionamento dei siti web sui motori di ricerca. Sul web, è presente un blog a lui associato, in cui si descriveva come un uomo pacato e appassionato di scrittura.

Il Blog di Martino Benzi

Nel suo blog, Benzi si presentava come un uomo che aveva deciso di diventare padre a cinquant’anni e che amava raccontare storie. Le sue parole rivelano un uomo che apprezzava la scrittura e che aveva iniziato a farlo seriamente quando suo figlio aveva compiuto diciotto mesi. Le sue storie erano destinate sia al figlio che al pubblico adulto, come lui stesso ha scritto:

“Mi piace raccontare. E scrivere. Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto diciotto mesi e all’inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande. Ci sono però altre storie, altri racconti per un pubblico adulto, e quelli ve li dovrete sorbire…”.