Chi è Massimiliano Caiazzo? Età, fidanzata, vita privata e Mare fuori 3

Massimiliano Caiazzo è fidanzato con Elena D’Amario? Cosa si sa del flirt che vede protagonista Carmine di Mare Fuori

Grazie al suo ruolo in Mare Fuori come Carmine Di Salvo uno dei personaggi più amati della serie, Massimiliano Caiazzo ha visto la sua popolarità crescere in maniera esponenziale. La storia d’amore del suo personaggio con quello dell’aspirante parrucchiera Nina ha emozionato i fan della fiction targata Rai che si sono chiesti se il bel Massimiliano sia fidanzato anche nella vita reale. Purtroppo per i più curiosi, il giovane attore di Vico Equense è molto riservato nella sua vita privata ma questo non è bastato a demoralizzare i fan ai quali non sono sfuggiti una serie di indizi social che vorrebbero Massimiliano Caiazzo molto vicino ad un personaggio molto noto della televisione italiana. Nel corso di questi mesi ci sono state tantissime segnalazioni su TikTok e Instagram che vedrebbero l’attore di Mare Fuori spesso in compagnia di questa donna già ex del famoso cantautore Enrico Nigiotti. Si tratta di Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e che si sta aprendo alla recitazione. Infatti è apparsa nelle prime due puntate di Che Dio Ci Aiuti 7 vestendo i panni di Luisa, mamma di Enea, personaggio chiave per lo sviluppo della trama di questa settima stagione. Non ci si chiede se il solo Massimiliano Caiazzo sia fidanzato grazie agli amori nati sul set, è il caso di Maria Esposito, nel cast di Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, che è fidanzata ufficialmente con Totò personaggio interpretato da Antonio Orefice. In passato Nicolas Maupas si è legato sentimentalmente a Ludovica Coscioni.

Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario

Come già detto quella tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario non è ancora una storia ufficiale ma i profili social dei due rivelano alcuni indizi preziosi. I due si seguono a vicenda sui social, mettono “Mi piace” alle rispettive foto e condividono nelle loro stories su Instagram le stesse canzoni e gli stessi simboli. Certo ciò non proverebbe niente ma a questo bisogna aggiungere che i due sarebbero stati visti insieme ed innamoratissimi a festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Venezia. Se la relazione tra i due fosse vera, si tratterebbe di una coppia all’insegna dello spettacolo: Massimiliano Caiazzo ha debuttato in televisione nel 2016 nella serie Mediaset Furore ma il ruolo che lo ha consacrato è quello di Carmine Di Salvo in Mare Fuori mentre Elena D’Amario prese parte alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2010 per poi diventare ballerina professionista nel medesimo programma. Inoltre lui è nato nel 1996 mentre lei nel 1990, tra i due ci sono quindi ben 6 anni di differenza. Mentre attendiamo una conferma ufficiale da parte di Massimiliano ed Elena, che tutti i fan dell’attore sperano, quest’ultima ha fatto infatuare qualcuno all’interno della scuola di Amici. Si tratta di Samuel Segreto ballerino allievo di Emanuel Lo che avrebbe perso la testa per l’affascinante e prorompente ballerina professionista di Amici. Difficile poter parlare della vita privata di Carmine di Mare Fuori perché anche sul suo profilo Instagram che vanta 400 mila follower ci sono in realtà pochi scatti al di fuori delle sponsorizzate e delle sue avventure sul set. Per questo gli indizi social che lo vedono protagonista con la D’Amario lasciano pensare che oltre il solito gossip ci possa essere davvero un legame tra l’attore e la ballerina.