Chi è Massimiliano compagno Silvia Mezzanotte? Età, lavoro e figli

Massimiliano, compagno di Silvia Mezzanotte, sembra essere l’uomo che fa battere il cuore della celebre cantante italiana, ma la coppia è ancora insieme?

La nota cantante italiana, famosa al grande pubblico televisivo, è stata per molti anni la solista dei Matia Bazar, vincendo con loro anche un Festival di Sanremo, per poi proseguire la sua carriera da solista.

Tuttavia, Silvia rimane molto riservata riguardo alla sua vita privata, che da diverso tempo vede al suo fianco Massimiliano, un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo e che si mantiene sempre lontano dai riflettori.

Prima di rivederla in onda, cerchiamo di scoprire se i due sono ancora insieme, basandoci sulle prove condivise dalla stessa Silvia sui social media.

Massimiliano, compagno di Silvia Mezzanotte: “Ci amiamo da dieci anni”

Massimiliano sembra essere l’uomo dei sogni della cantante, che sarà ospite in una lunga intervista su Rai Uno.

“Ci amiamo da dieci anni, ma lui, non essendo un uomo di spettacolo o comunque appartenente a questo mondo, non si farà mai vedere in una trasmissione o sulle copertine di un giornale” – queste sono le parole con cui, in una precedente intervista, Silvia ha descritto il rapporto con il compagno, aggiungendo: “cos’è l’amore? Andare nella stessa direzione. A volte guardando nella stessa direzione. A volte no. Ma abbracciati”.

Insomma, un grande amore che dura da dieci anni e che, nonostante la riservatezza, la cantante ha deciso di condividere con i suoi follower attraverso alcune foto pubblicate sulla sua pagina Instagram. Non si conoscono molti dettagli su Massimiliano, poiché la coppia tiene molto alla propria privacy; l’unica particolarità è che la loro canzone del cuore è “Magari” di Renato Zero, che a volte cantano insieme anche in macchina.

In attesa di scoprire cosa racconterà Silvia nel corso dell’intervista, chissà se questa volta deciderà di rivelare qualcosa in più sull’uomo che le ha rubato il cuore.

