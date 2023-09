Chi è Massimiliano Ossini: l’inarrestabile conduttore di Unomattina

La passione incontenibile per l’ambiente

Massimiliano Ossini, conduttore del popolare programma televisivo Unomattin (che ha registrato ascolti straordinari nella scorsa stagione), è un uomo dallo spirito inarrestabile. Quando si tratta di parlare di montagna e ambiente, la sua passione si scatena in modo travolgente. Fu proprio questa passione che colpì Mike Bongiorno, ospite nel 2009 di “Sei più bravo di un ragazzino di 5ª?”, condotto da Ossini. Bongiorno notò quella fiamma e consigliò a Ossini di puntare su di essa.

L’incontro con Mike Bongiorno: un seme che germoglia

Ossini ricorda con affetto l’intervento di Mike, che considera come una vera e propria spinta, un segnale forte. Nonostante all’inizio non ne abbia dato molto peso, con il passare del tempo ha capito quanto quell’incoraggiamento fosse prezioso. Come se Mike avesse piantato un seme, che ha poi germogliato nel tempo.

Un amore per la montagna senza paura

Parlando di montagna, Ossini afferma senza esitazione che non ne ha paura. Al contrario, ritiene che la paura sia un sentimento importante, che deve esistere e accompagnarci, perché è quella che ci fa stare attenti nella vita.

L’approccio con la natura: un ritorno alle origini

Ossini racconta il suo primo approccio con la natura avvenuto quando era uno scout, all’età di sette anni, a Valle del Sole, Pizzoferrato, in Abruzzo. Con l’età adulta, ha ritrovato l’amore per la natura quando è nata sua figlia, portandola in luoghi dove potesse respirare aria pulita. Da lì, la passione per l’ambiente è diventata un lavoro.

L’ambiente a Unomattina: una scommessa vincente

Ossini è riuscito a portare l’ambiente a Unomattina grazie alla fiducia dei produttori che hanno deciso di “provare, iniziare piano piano”. La risposta del pubblico è stata straordinaria. Ossini preferisce avere meno ospiti ma dare loro più spazio, più dignità.

L’ambiente: una passione che risale ai tempi del Disney Channel

Ossini ricorda che l’ambiente è un argomento che trattava già ai tempi del Disney Channel, occupandosi di temi dedicati al territorio, all’ambiente e alla sostenibilità.

L’agricoltura: un’attività concreta

Oltre alla televisione, Ossini è anche un agricoltore. Ha un’azienda agricola e sa di cosa parla quando tratta questi temi in televisione. Dopo questa intervista, ad esempio, ritornerà a casa per iniziare la raccolta delle olive.

Il rispetto per l’ambiente: un impegno quotidiano

Nel suo quotidiano, Ossini mette in pratica comportamenti rispettosi dell’ambiente. Utilizza lampadine di nuova generazione, chiude sempre l’acqua mentre si lava i denti e insegna ai suoi tre figli a controllare gli ingredienti al supermercato.

La gentilezza: un tratto distintivo

Ossini è noto come “il presentatore gentile”. Questa reputazione è dovuta in parte alla sua educazione alla Disney, che lo ha formato a essere rispettoso e gentile con tutti.

Un momento buio: la perdita del lavoro

Nel 2010, Ossini ha attraversato un momento buio quando, nonostante avesse raggiunto il record degli ascolti con Linea Verde, il direttore di Rai 1 dell’epoca decise di cambiare completamente rotta e lo licenziò.

L’educazione in famiglia: un impegno costante

Ossini si impegna a educare i suoi figli al rispetto dell’ambiente e alla lettura degli ingredienti dei prodotti alimentari. Considera queste abitudini non come qualcosa di speciale, ma come comportamenti normali che tutti dovrebbero adottare.

In conclusione, Massimiliano Ossini è un uomo di grande passione, dedicato al suo lavoro e al rispetto dell’ambiente. Un esempio da seguire per tutti noi.