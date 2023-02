Chi è Matteo Diamante ex fidanzato di Nikita Pelizon?

Conoscete Nikita Pelizon, l’appassionata influencer triestina! Il 19 settembre 2022 parteciperà al Grande Fratello Vip, ma cosa sappiamo già di lei? Da Ex on the Beach a Pechino Express, dalle sue origini al suo lavoro, da Instagram al suo ex fidanzato Matteo Diamante: scoprite la vita personale e professionale di Nikita!

Età, origini, lavoro

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994 e da allora si è dedicata al mondo della moda. All’età di 18 anni si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno di modella e diventa presto famosa nel settore. Ha viaggiato in molti paesi del mondo e ha persino trascorso tre mesi in Cina! Nikita è anche un’orgogliosa ambasciatrice della compagnia telefonica svedese Three.

Nikita Pelizon sta conquistando il mondo della televisione: dal suo incredibile viaggio a Pechino Express alla sua accattivante presenza nel GF Vip, sta lasciando un segno che non sarà presto dimenticato!

Nikita Pelizon ha fatto furore nella TV italiana nel 2018 quando è diventata una delle tentatrici di “Temptation Island” su Canale 5. Nel 2019 è stata protagonista della fiction di Rai 1 “Un passo dal cielo”, al fianco di Terence Hill. Nel 2020 ha avuto un drammatico riavvicinamento con l’ex fidanzato Matteo Diamante nella serie “Ex on the Beach”. Infine, nel 2022, insieme a Helena Prestes, partecipa all’emozionante gara di “Pechino Express”, classificandosi al secondo posto. Il 19 settembre dello stesso anno, Nikita Pelizon è stata accolta nella casa della settima edizione del programma di Canale 5 “Grande Fratello Vip”.

Sono molto appassionata della mia vita privata e del mio ex fidanzato, Matteo Diamante! È una persona incredibile e sono davvero fortunata ad averlo avuto nella mia vita.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono fidanzati dopo essere stati lontani per un po’ di tempo! I telespettatori di “Uomini e donne” conoscevano bene Matteo, che aveva corteggiato la tronista Sabrina Ghio nella stagione 2020-2021. Successivamente, è stato visto come naufrago ne “L’isola dei famosi” e come pupo ne “La pupa, il secchione e viceversa”. I due sono tornati insieme nel programma “Ex On the Beach” e non possiamo fare a meno di chiederci se siano ancora in buoni rapporti. Per fortuna il “Grande Fratello Vip” potrebbe rispondere a questa e a molte altre domande. Nel frattempo, possiamo seguire l’attività di influencer di Nikita sul suo profilo Instagram, dove sta prosperando!