Chi è Matthew McConaughey: il viaggio dell’attore premio Oscar

L’ascesa di una stella del cinema

Matthew McConaughey, celebre attore e produttore americano, ha conquistato il cuore del pubblico con le sue interpretazioni in commedie romantiche come “Prima o poi mi sposo” e “Come farsi lasciare in 10 giorni”. La sua versatilità artistica lo ha portato a esplorare anche il cinema più impegnato, con ruoli in film come “Bernie”, “Magic Mike” e “Interstellar”. La sua interpretazione di un cowboy affetto da AIDS in “Dallas Buyers Club” gli ha valso un Golden Globe, lo Screen Actor’s Guild Award e l’Oscar come miglior attore protagonista.

Le origini e l’inizio della carriera

Nato in Texas nel 1969, McConaughey proviene da una famiglia di origini scozzesi, inglesi, svedesi, irlandesi e tedesche. Dopo un periodo di studi in Australia, si trasferisce negli Stati Uniti per iscriversi alla Facoltà di Legge. Presto capisce che la sua vera vocazione è la recitazione e inizia a studiare recitazione e sceneggiatura. Il suo fisico prestante gli permette di partecipare a spot e video musicali, e nel 1993 ottiene la sua prima proposta come attore nel film “La vita è un sogno”.

La consacrazione

Con il passare degli anni, McConaughey si afferma come attore di talento, recitando in film come “Contact” di Robert Zemeckis e “Amistad” di Steven Spielberg. Nel 1999, Ron Howard lo sceglie come protagonista di “EdTV”. Nei primi anni Duemila, McConaughey diventa un volto familiare nelle commedie romantiche, recitando accanto ad attrici come Jennifer Lopez, Kate Hudson e Sarah Jessica Parker.





La svolta arriva quando decide di dedicarsi a pellicole più impegnate. Nel 2010 recita in “The Lincoln Lawyer”, tratto dal best seller di Michael Connelly, e nel 2011 in “Killer Joe” di William Friedkin. La sua interpretazione in “Magic Mike” di Steven Soderbergh nel 2012 gli vale diversi riconoscimenti. Ma è con “Dallas Buyers Club” di Jean-Marc Vallée nel 2013 che raggiunge l’apice della sua carriera, vincendo il Marc’Aurelio d’Argento al Festival internazionale del film di Roma, il Golden Globe e l’Oscar come miglior attore protagonista.

Un uomo impegnato

Oltre alla carriera di attore, McConaughey è anche un imprenditore, avendo fondato una casa di produzione cinematografica e televisiva e un’etichetta discografica. Nel 2008, insieme alla moglie, ha creato la Just Keep Livin Foundation, un’organizzazione no profit volta ad aiutare i bambini a condurre una vita sana e attiva. McConaughey è anche testimonial di diversi marchi pubblicitari.

Vita privata

Nella vita privata, McConaughey è sposato con la modella brasiliana Camila Alves, con cui ha tre figli: Levi, Vida e Livingston. Nel 2020 ha annunciato una sua possibile candidatura come Governatore del Texas, poi ritirata nel 2021.

Greenlights: l’autobiografia di McConaughey

In “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, l’autobiografia di McConaughey, l’attore racconta la sua vita, i suoi successi e fallimenti. Un racconto sincero e autentico che offre spunti per motivarsi al cambiamento e seguire le proprie inclinazioni.