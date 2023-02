Chi è Mattia campione de L’Eredità? Lavoro, passione e montepremi vinto

È iniziata con il giusto sprint questa nuova settimana de L’Eredità. Flavio Insinna, i professori e la hit finale hanno fatto divertire il pubblico di mamma Rai. In molti aspettavano la vittoria del giovane Luca, ma la fortuna ha deciso di “baciare” un altro concorrente, Mattia. I telespettatori hanno notato un volto diverso accanto al professor Andrea Cerelli e si sono chiesti: che fine ha fatto Samira Lui? Perché c’è un’altra persona al posto del professore?

Flavio Insinna ha lasciato spiazzati i fan de L’Eredità quando ha annunciato la presenza di un altro professore. “Salutiamo Samira che non può essere qui”, ha esclamato il conduttore, salutando il ritorno di Eleonora. Eleonora non è esattamente un volto nuovo: ha partecipato a una vecchia edizione del game show di Rai 1 e la sua presenza è solo temporanea. Non si sa quando potrebbe tornare Samira Lui.

I giochi sono andati avanti fino al momento del Parolone e i vincitori sono stati Mattia, Massimiliano e Luca. Sono stati interrogati sui seguenti argomenti: animali, anni fa, curiosità, dialetti, sport, spettacolo e educazione internazionale. Lo Shootout finale si è svolto tra il campione Luca e Mattia, ma è durato poco, perché il nuovo arrivato è riuscito subito a passare il turno accedendo alla Ghigliottina con 160 mila euro.

Mattia è diventato campione per la prima volta e ha esordito subito con una vittoria strepitosa. Purtroppo, per lui, il montepremi non è rimasto intatto, visto che si è dimezzato per ben tre volte, scendendo da 160mila a 20mila euro. Giardino, Timone, Mulino, Doppio, Pizza” erano i cinque indizi da collegare alla parola giusta.

Sono stato molto attento prima di usare il termine “PALA”. Nello spiegare le mie ragioni, ho colpito Flavio Insinna con i miei gesti e la mia simpatia. La gioia si è subito manifestata sul volto del campione quando ha capito che avevo capito tutto. Eleonora e Andrea hanno brindato insieme a me, emozionati! Ho vinto 20.000 euro in gettoni d’oro.

Continua a sfornare campioni di talento e simpatici. Nel febbraio 2023, Mattia è diventato l’ultima new entry a conquistare il titolo di campione con portafoglio. Un giovane che, in pochissime apparizioni, ha fatto notizia, come si dice in questi casi. Il motivo è da attribuire alla sua personalità spumeggiante e al suo background culturale. È riuscito persino a tenere testa all’altro campione del momento, Luca, riuscendo a scalzarlo alla Stoccata e strappandogli il posto alla Ghigliottina. Ma vediamo nel dettaglio chi è questo Mattia e quanto ha vinto durante la sua permanenza a L’Eredità.

Mattia, di cui al momento non si conoscono il cognome, l’età e il Paese di provenienza, ha conquistato subito la simpatia dei telespettatori de L’Eredità. Anche Flavio Insinna non ha fatto mancare il suo modo di agire, pensare e parlare. Secondo quanto si apprende, il nuovo campione si occupa principalmente di calcio. Non solo è uno sportivo e un calciatore, ma insegna anche calcio ai bambini. Come già spiegato dalla conduttrice del longevo game show di mamma Rai, Mattia si occupa principalmente di sport nell’ambito della disabilità. È anche un ciclista, oltre che in attesa di diventare insegnante a tutti gli effetti.

Mattia sarà ricordato per il suo debutto a L’Eredità nella puntata di domenica 19 febbraio. Finora ha firmato due apparizioni e una sola partecipazione alla Ghigliottina. La sua unica vincita ammonta a 20.000 euro in gettoni d’oro ed è arrivata nella puntata di lunedì 20/2. Riuscirà il ragazzo a mettere a segno un altro colpo grosso?