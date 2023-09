Chi è Mattia Narducci fidanzato di Anna Tatangelo

Chi è Mattia Narducci?

Chi è Mattia Narducci, il giovane modello di 26 anni che ha catturato il cuore della famosa cantante italiana Anna Tatangelo? Scopriamo di più su questo giovane che è entrato nella vita della cantante dopo le sue turbolente relazioni con Gigi D’Alessio e Livio Cori.

Una Carriera Brillante a Soli 26 Anni

Mattia Narducci è originario di Piacenza ed è un modello di grande successo. Nonostante la sua giovane età, ha già una carriera impressionante. Ha sfilato sulle passerelle internazionali per brand di fama mondiale come Giorgio Armani, Guess, Dolce e Gabbana e Brunello Cuccinelli. In particolare, è stato scelto come il volto di Guess, un marchio iconico nel mondo della moda.

Una Rete di Contatti Nel Mondo dello Spettacolo

Con il passare degli anni, Mattia Narducci ha costruito una solida rete di contatti nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi amici e conoscenti figurano personalità come Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna. È stato proprio Stefano Sala a introdurlo a Paul Marciano, il fondatore di Guess, che ha visto in Narducci il nuovo volto perfetto per il marchio.

La Relazione Con Anna Tatangelo

La relazione tra Mattia Narducci e Anna Tatangelo ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Anna Tatangelo, già famosa per la sua lunga storia d’amore con il cantante Gigi D’Alessio, ha annunciato la sua relazione con Narducci attraverso i social media. Inizialmente, i due hanno mantenuto la loro storia d’amore privata, ma successivamente hanno condiviso una foto insieme sui social, ufficializzando così la loro relazione. Nonostante Anna Tatangelo sia più grande di 10 anni rispetto a Narducci, sembra aver ritrovato la felicità dopo la fine della sua relazione con Livio Cori, annunciata l’anno precedente.

I fan sono naturalmente curiosi di vedere cosa riserverà il futuro per questa coppia affascinante.