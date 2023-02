Chi è Maurizio Lastrico? Età, moglie e figli

Maurizio Lastrico è un attore, comico e cabarettista italiano. È nato a Genova il 31 marzo 1979.

Maurizio Lastrico età

Maurizio Lastrico ha 43 anni. Non è sposato, non ha figli e non si sa se sia fidanzato o meno. Tuttavia, in un’intervista ha dichiarato di essere aperto all’idea del matrimonio e dei figli in futuro.

Non sono ancora sposato, ma sono stato buono con tutte le mie ex ragazze. Dopo che ci siamo lasciati, tutte le mie ex hanno trovato l’uomo della loro vita. Con me non è stata una relazione, ma un addio al nubilato.

La carriera

Maurizio si è diplomato come attore nel 2006 presso la scuola del Teatro Stabile di Genova, e da allora ha lavorato nelle produzioni del teatro.

Oltre all’attività di attore, è anche comico e cabarettista.

Nel 2009 ha partecipato alla trasmissione Zelig Off di Canale 5, proponendo una Divina Commedia rivisitata che esplorasse i temi della vita quotidiana nella lingua di Dante.

Dal 2020 è un habitué della prima serata di Zelig e ha girato l’Italia con due suoi spettacoli di cabaret: “Quando fai qualcosa in giro dimmi” nel 2010/2011 e “Facciamo che io ero io” nel 2013.

Ha un cameo in “Sole a catinelle”, film del 2013 di Checco Zalone. Si tratta di un grande film in cui ha fatto un lavoro straordinario.

Nel 2017 ha recitato in “Tutto può succedere” di Lucio Pellegrini nel ruolo di Elia. Nello stesso anno ha recitato anche ne “Il bugiardo” di Carlo Goldoni come protagonista, diretto da Valerio Binasco.

Nel 2019 ha interpretato Andrea in “Io sono Mia”, film biografico su Mia Martini, diretto da Riccardo Donna.

Nel 2018/2019 ha interpretato il ruolo del PM Marco Nardi nell’undicesima stagione di “Don Matteo”.

Sempre nel 2018, ha interpretato il ruolo di Filippo nella produzione Amazon/Mediaset “Made in Italy”, diretta da A. Panini e L. Lucini.

Nel 2019/2020 torna a recitare nella 12ª stagione di “Don Matteo”, sempre nel ruolo del PM Marco Nardi.

Nel 2021 è impegnato nel ruolo di Simone nel film “America Latina” diretto da Fabio e Damiano D’Innocenzo, e in “Loyalty”, una serie Netflix diretta da A. Molaioli. Queste sono entrambe grandi opportunità per lui di mostrare il suo talento e di raggiungere un pubblico più ampio.

Nel 2021/2022 lo ritroverete nel ruolo del PM Marco Nardi nella 13ª stagione di “Don Matteo”.