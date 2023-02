Chi è Maurizio Mannoni? Età, biografia, moglie e figli

Maurizio Mannoni è un noto giornalista. È il volto del Tg3 Linea notte e di molte altre trasmissioni di successo. Scopriamo di più sulla sua storia, dentro e fuori dal set.

Tra le firme più importanti del giornalismo italiano, Maurizio Mannoni è anche un conduttore di grande esperienza che ha lavorato in molti format di successo nel corso della sua carriera. In questo articolo esploreremo la sua storia, dalla biografia alla carriera, passando per la vita privata e alcune curiosità sul suo percorso personale e professionale.

Chi è Maurizio Mannoni e dove risiede?

Maurizio Mannoni è nato il 13 aprile 1957 a La Spezia. È un giornalista e conduttore televisivo molto noto in Italia, conosciuto per il suo lavoro al Tg3 Linea Notte. La sua carriera è stata lanciata da Sandro Curzi e nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi di informazione e approfondimento, tra cui il famoso Ultimo minuto. Ha lavorato anche a format come Un giorno per sempre e Gt Ragazzi sul terzo canale Rai.

Maurizio Mannoni vive a Roma da quando era bambino, ma non ha mai dimenticato la sua terra d’origine. Trasferitosi con la famiglia nella capitale all’età di 2 anni, ha sempre tenuto nel cuore la sua terra d’origine.

La vita privata di Maurizio Mannoni è una di quelle di cui non si parla spesso. È una persona molto riservata e non condivide molto della sua vita privata con gli altri.

Maurizio Mannoni è una persona molto riservata e non ama condividere con il pubblico informazioni sulla sua vita privata. Il giornalista è sposato e vive con la sua famiglia a Roma. Non ha profili sui social media e non ci sono informazioni sulla sua vita privata disponibili online.

Chi è la moglie di Maurizio Mannoni?

Maurizio Mannoni ha sposato Laura Perego, sua collega. La moglie del conduttore di Linea Notte è un’affermata giornalista parlamentare del TG LA7 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Marta, Margherita e Michele. La loro è una storia d’amore lontana dai riflettori e non ci sono molte informazioni sulla loro unione nonostante siano entrambi famosi.

Maurizio Mannoni è uno scrittore e psicoanalista italiano. È noto soprattutto per il suo lavoro sul complesso di Edipo e sulla psicosi.

Maurizio Mannoni è apparso nel film Habemus Papam (2011), interpretando il ruolo di se stesso come conduttore di Linea Notte.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta della Spezia, ha rivelato di tornare sempre nei suoi luoghi d’origine in Liguria. “Tutte le vacanze della mia vita, da bambino e ragazzo, le ho trascorse tra Spezia e la Lunigiana, dove si trova la casa di famiglia….”.