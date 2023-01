Chi è Mauro Bertoli? Età e biografia del primo chitarrista dei Pooh

Con la passione per la musica, Mauro Eduardo Zini Bertoli è nato a Bologna nel 1944 e da allora è diventato un chitarrista e cantante di grande talento!

Mauro Bertoli inizia il suo percorso con i Jaguars ed è pronto a conquistare il mondo!

Mauro Bertoli, un chitarrista autodidatta di 77 anni, si accese di passione nel 1962 quando incontrò Valerio Negrini e decise di formare una band per cavalcare l’onda del beat che si diffondeva a Bologna. Con una formazione accuratamente studiata, nacquero i Jaguars e i musicisti della scena bolognese si unirono.

Unirsi ai Pooh

Con la band romana che aveva già pubblicato diversi dischi prima di firmare un contratto discografico il 28 gennaio 1966, il produttore Aliki Andris suggerì al quintetto di cambiare nome e fu scelto Pooh, l’amato orsacchiotto delle storie di Alan Alexander Milne. Bertoli era il cantante e il chitarrista di questa formazione e, pur rimanendovi per poco più di un anno, decise di ritirarsi dalla scena musicale alla fine dell’estate del 1967 per dedicarsi a una vita privata.

La sua uscita dalla band

Con entusiasmo, Mauro Bertoli proclamò negli anni successivi di aver preso la decisione di lasciare i Pooh nel 1967 per motivi personali: “Non è esatto, come qualcuno ha sostenuto, che io abbia lasciato i Pooh perché cercavo uno stile di vita più tranquillo. Ho semplicemente capito che non ero tagliato per esibirmi sul palco e che loro (i Pooh, ndr) avevano bisogno di qualcosa di diverso. Sono un’anima solitaria e la mia vera vocazione è l’arrangiamento. Già allora andavo al cinema solo per ascoltare le colonne sonore”.