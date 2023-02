Chi è Max Tortora? Età, altezza, moglie, figli e biografia

Max Tortora è un noto attore, comico e imitatore italiano. È amatissimo dal pubblico italiano, che non perde occasione per seguirlo in ogni situazione, dal piccolo schermo al teatro al cinema. Ha fatto parte per anni del cast de I Cesaroni, fiction Mediaset in cui interpretava Ezio, un amico di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. Oggi ha collezionato diverse esperienze di lavoro e di vita.

Max Tortora è nato a Roma il 21 gennaio 1963. Ha 60 anni. L’attore romano è alto 197 cm.

La moglie

Max Tortora non è sposato, ma ha una fidanzata conosciuta sul set di Miami Beach. Si chiama Maria Teresa Merlino ed è anch’essa un’attrice. Nonostante siano entrambi molto conosciuti, i due hanno deciso di mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione e di conseguenza di dividere la loro vita privata da quella pubblica. Infatti, si mostrano raramente sotto i riflettori o sui social media, tenendo la loro storia d’amore lontana dalle telecamere.

I figli

“La rinuncia più grande, di cui forse mi rendo conto solo ora, è quella alla paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i loro bambini, penso a quanto sarebbe bello avere dei figli a cui dedicarsi e a cui insegnare i propri valori”.

Biografia dell’attore

Si fa chiamare Max, ma il suo vero nome è Massimiliano. Di origine romana, si appassiona all’arte fin da bambino e completa un corso universitario in architettura con ottimi risultati. Il destino lo introduce però nel mondo dello spettacolo e debutta in televisione in riviste di moda, attualità e spettacolo come Dolce casa, Scopritalia e Telefax in onda su reti locali. Nel 2001 partecipa al programma di Rai 2 “Superconvenscion” e poi a “Convenscion a colori”. Qui imita artisti del calibro di Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro.

Ha partecipato a programmi RAI come “Stracult e Cocktail d’amore” insieme a Max Giusti ed Éva Henger, il trio ha creato una parodia dell’Ispettore Derrick. Nel 2004 e 2005 è stato uno dei membri del programma “Bulldozer” con le parodie di Amadeus, Celentano e Capello, e insieme a Bertolino ha dato vita agli sketch che poi sono diventati una vera e propria sitcom Piloti.

Nel 2001 partecipa come comico e imitatore ai programmi “Quelli che il calcio” e “La grande notte del lunedì sera”. Nel 2003 lavora a “Uno di noi”, “Sognando Las Vegas” e “Torno sabato” per Rai 1, e successivamente su Italia 1 insieme a Ciro, presentando “Visitors”. Nel 2004 torna su Rai 2 per condurre il varietà comico “BravoGrazie” insieme a Nina Morić.

Nel 2007 ha lavorato con Enrico Bertolino nella sit-com Piloti, andata in onda su Rai 2. Dal 2006 al 2012 è stato uno dei protagonisti della fiction I Cesaroni. Nel 2019 ha partecipato alla serie televisiva “Aspettando Adrian” di Adriano Celentano.

Oltre al lavoro, coltiva anche altri hobby come il calcio. Nel 2007 ha fatto da guardalinee per la partita commemorativa degli 80 anni della Roma con Antonello Fassari; l’arbitro, invece, era Claudio Amendola. Nel 2019 ha prestato la sua voce nel singolo Timberland Pro di J-Ax, citando una delle battute più famose di Alberto Sordi nel film Il marchese del Grillo: “Mi dispiace. Ma io sono io e tu non sei un c***o”.

Tra i suoi sport preferiti c’è la lotta marziale e attualmente vive a Roma, sua terra d’origine. È anche appassionato di musica e si è iscritto al Conservatorio per prendere lezioni di pianoforte. Non ama i social media e non ha un profilo Facebook o Instagram.