Chi è Megan Ria? Età, origini, fidanzato e Amici 22

Megan Ria è un’appassionatissima ballerina imolese di 17 anni che sta facendo faville ad Amici 22, condotto dall’illustre Maria De Filippi. È particolarmente nota per essere apparsa nel video Tribal di Elodie. Entrata ad Amici in squadra con Raimondo Todaro, Megan Ria ha una relazione d’amore con il collega Gianmarco.

Biografia e carriera

Megan Ria è nata a Imola nel 2005 da genitori cubani ed è cresciuta a Massa Carrara. Fin da piccola si è appassionata alla danza e ha avuto la determinazione e la tenacia di entrare a far parte del cast di ballerini per vari lavori. Ha avuto l’opportunità di danzare al fianco di Cosmary Fasanelli e Tommaso Stanzani al Battiti Live, di far parte de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, di esibirsi in Chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis e di apparire nel video Tribal di Elodie. L’entusiasmo e l’ambizione di Megan l’hanno portata a essere selezionata per Amici 22 con il banco di prova assegnatole da Raimondo Todaro.

Instagram

Megan Ria su Instagram spopola con i suoi 53 mila follower! Condivide il suo incredibile percorso professionale come ballerina e modella, nonché i suoi progressi ispirati ad Amici 22.

Ballerina Amici 22

Megan è entusiasta di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, scelta da Raimondo Todaro come ballerina in prova. Non vede l’ora di affrontare la sfida di imparare dagli stimati professori Lorella Cuccarini, Arisa, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Megan è entusiasta di aver vinto l’esperienza Marilù e di frequentare un corso di Hip Hop con il ballerino Spillo, e non vede l’ora di conoscere gli altri studenti della scuola.

Scelta dallo stimato Raimondo Todaro, Megan Ria ad Amici 22 sta dimostrando il suo valore e ha ricevuto solo elogi. Nella puntata del 6 novembre, Megan ha ottenuto un sorprendente 8,5 dal giudice esterno Froz, insieme a Maddalena. Dopo l’ipnotizzante dimostrazione coreografica della talentuosa Giulia Stabile, Megan Ria si è esibita nella sfida di ballo e ha ricevuto un 6,5. Nella puntata di domenica 27 novembre, Megan Ria è stata giudicata da Nancy Berti e si è piazzata penultima nella classifica dei ballerini, ricevendo un 6-. Nonostante il punteggio, la passione e la bravura di Megan sono innegabili.

La relazione tra Megan e Gianmarco Petrelli è una delle più passionali di Amici 22. A dicembre, alcune incomprensioni li hanno allontanati per un breve periodo, con Gianmarco che riteneva Megan distante. Megan ha chiarito di volere un po’ di spazio per sé e di non essere troppo appiccicosa. Dopo aver risolto il problema, il loro amore reciproco si è riacceso e la loro storia continua a sbocciare.

L’arrivo di Isobel ha fatto nascere una bella amicizia tra lei e Megan, anche se la relazione tra Gianmarco e Isobel ha iniziato a sbocciare online. Nonostante ciò, Megan ha accolto Isobel a braccia aperte e ha condiviso con entusiasmo una foto di loro due insieme, mostrando il forte legame con la sua nuova amica.