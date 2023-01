Chi è Michela Magalli figlia di Giancarlo Magalli? Età, fidanzato, madre e lavoro

Michela Magalli è un’anima appassionata e vibrante nata il 15 giugno 1994 nella splendida città di Roma, sotto il segno dei Gemelli. È l’amata secondogenita di Giancarlo Magalli e Valeria Donati, nonché il loro orgoglio e la loro gioia.

Michela, vivace 28enne, è felicemente fidanzata con Luigi Pica, videomaker e montatore di talento!

Biografia

Michela è diventata una famosa sensazione sui social media! È un’influencer e creatrice di contenuti appassionata di moda trasformista. I suoi post sono sempre pieni di look nuovi e innovativi che tengono impegnati i suoi follower.

Michela è stata recentemente svelata al mondo dalla sua conduttrice quando ha partecipato allo show di Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato” ottenendo un notevole terzo posto!

Padre e figlia erano nel loro elemento dietro la maschera di Lumaca durante lo spettacolo! “Abbiamo dedicato due mesi a perfezionare la Lumaca e Milly ha scelto la maschera”, hanno dichiarato sorridenti. La coppia ha espresso quanto sia stato impegnativo dal punto di vista fisico. “Io facevo la parte più faticosa”, ha esclamato Michela, mentre Giancarlo guidava e contemporaneamente muoveva mani e occhi. “Lei era dietro con due maniglie e doveva scuotere il sedere”, ha aggiunto con entusiasmo Magalli. Magalli è stato descritto dalla figlia come “estremamente energico”.

Sono molto orgoglioso delle mie figlie Manuela e Michela.

Giancarlo Magalli è un padre entusiasta delle sue due figlie, Manuela e Michela. Durante una conversazione con Serena Bertone a “Oggi è un altro giorno”, l’ex conduttore de I Fatti Vostri ha espresso la sua immensa gioia di avere le sue figlie. Ha dichiarato con orgoglio: “Sono stato fortunato con entrambe le mie figlie. Quando sono con loro, sono felice”. Per illustrare la sua affermazione, ha mostrato una foto di famiglia che includeva la sua prima figlia, la sua seconda figlia, la sua prima moglie, la sua seconda moglie e anche il marito della sua ex fidanzata, tutti insieme a festeggiare il Natale.

Non sorprende che le figlie di Giancarlo Magalli abbiano successo: Manuela lavora nel settore assicurativo e Manuela ha studiato al Centro Romano di Fotografia e Cinema. Anzi, Michi ha persino fatto diverse apparizioni in video con il padre, che scherzando ha detto: “Non ti aspettavi una figlia così bella, eh? Ma devo dare credito a Valeria e a sua zia per i capelli corvini di Michi. Non abituatevi troppo, però: ho tenuto nascosta mia figlia per 22 anni, e dopo la fine di questo servizio tornerà in clausura”.