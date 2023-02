Chi è Micol Incorvaia? Età, carriera, fidanzato, vita privata, GF Vip e sorella

Vi risulta familiare il nome di Micol Incorvaia? Questa giovane donna è diventata molto popolare negli ultimi mesi grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante sia la sorella di Clizia, Micol è una persona riservata e poco conosciuta. In questo articolo, vi parlerò della sua vita quotidiana e delle sue relazioni sentimentali recenti.

Micol Incorvaia è nata ad Agrigento nel 1993 ed è una grande appassionata di moda. Per perseguire questa passione, ha ottenuto un diploma presso l’Istituto Europeo Del Design e attualmente vive a Milano. Ha lavorato come designer nel 2017 e successivamente come assistente di JIJIL e Brunello Cucinelli.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa che in passato è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria, ma la loro relazione è terminata dopo alcuni mesi. Attualmente, Micol è una concorrente del Grande Fratello Vip ed è coinvolta sentimentalmente con Edoardo Tavassi, un altro concorrente della casa.

Anche se Edoardo ha ammesso di avere paura del giudizio della sua famiglia, ha baciato Micol durante le festività natalizie e ha anche scritto una lettera d’amore a mano per confessare i suoi sentimenti per lei. In questa lettera, Edoardo ha espresso il suo interesse per Micol fin dal primo momento in cui l’ha vista, affermando che le piaceva molto grazie ai filtri presenti sul suo profilo Instagram. In ogni caso, sembra che i due stiano trascorrendo molto tempo insieme e che stiano godendo della reciproca compagnia.