Chi è Milly Carlucci: Età, marito, figli, malattia e Cantante Mascherato

Camilla Patrizia Carlucci, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Milly Carlucci, è nata a Sulmona il 1° ottobre 1954. È una nota conduttrice televisiva.

Milly Carlucci età, marito, figli

Milly Carlucci, 68 anni, è sposata con l’ingegnere Angelo Donati dal 1985. La coppia ha due figli, Angelica, nata nel 1986, e Patrick, nato nel 1991. Nonostante le voci di un possibile divorzio, entrambe le parti hanno negato ogni ipotesi.

Malattia

Milly Carlucci è affetta da una rara malattia, la EPP-protoporfiria eritropoietica, che le impedisce di esporsi ai raggi UV. Di conseguenza, deve adottare misure precauzionali per proteggere il viso dai raggi solari, come indossare grandi cappelli e occhiali scuri.

Biografia

Milly Carlucci è la sorella di Gabriella Carlucci, conduttrice televisiva, ex politica ed ex sindaco, e di Anna Carlucci, conduttrice televisiva e regista.

L’ingresso di Milly Carlucci nel mondo della televisione inizia nel 1976 con la partecipazione al programma di Renzo Arbore “L’altra domenica”. Questa esperienza è stata il trampolino di lancio per il suo successivo successo su Rai 2, quando ha presentato “Giochi senza frontiere” per quattro edizioni consecutive, al fianco di Ettore Andenna e Michele Gammino. Inoltre, insieme ad Alfredo Papa ha condotto il programma “Crazy Bus” sullo stesso canale, insieme ai Gatti di Vicolo Miracoli.

Nel 1990, dopo una breve parentesi in Fininvest, torna in Rai e vi si stabilisce definitivamente. Dal 1991 presenta sei edizioni consecutive di Scommettiamo che…? con Fabrizio Frizzi. È stato inoltre il conduttore di Pavarotti & Friends per sette anni consecutivi, fino al 2003. Nel 2005, il suo programma Ballando con le stelle ha ottenuto un grande successo ed è andato in onda per più di sedici edizioni.

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano che va in onda su Rai 1 dal 2005. Lo show è condotto da Milly Carlucci e vede la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è un adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing ed è attualmente il varietà più longevo in onda sulla Rai.