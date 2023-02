Chi è Minnie Minoprio? Età, biografia, marito, figli, Giovanni Ammanniti e Carlo Mezzano

Minnie Minoprio ha trascorso la sua infanzia in un collegio in Inghilterra.

Minnie Minoprio, pseudonimo di Virginia Anne Minoprio, è una cantante jazz. È nata a Ware, a circa 20 miglia a nord del centro di Londra, nel 1942. Minoprio ha raccontato a Interviewman: “I miei ricordi sono molto legati al College inglese e alle meravigliose vacanze estive trascorse in Norvegia. All’età di sette anni sono stato inserito in un College e i miei genitori li vedevo un pomeriggio ogni sei settimane. Il College dove stavo era una scuola di teatro e danza”. Il suo debutto sui palcoscenici teatrali londinesi avvenne nel 1957, quando aveva solo 15 anni. Nel 1959 fu notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero nella commedia “Io e la margherita”. Successivamente Garinei e Giovannini la chiamano per il ruolo di Bonita in “Ciao Rudy” accanto a Mastroianni. Nel 1962 conosce il costruttore romano Giorgio Ammanniti, con cui si sposa fino al 1973. Dalla loro unione nasce il figlio Giuliano.

Minnie Minoprio si ritira dalle scene.

Ho lasciato il mondo dello spettacolo nel 1992 perché ero stanca di dover sempre dimostrare il mio valore ai dirigenti. Non volevo più sottomettermi a questo, così ho abbandonato tutto.