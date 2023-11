Chi è Miriam Galanti ex fidanzata di Gilles Rocca

Scopriamo la storia d’amore tra l’attore Gilles Rocca e l’attrice Miriam Galanti, terminata a sorpresa nel febbraio 2023.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: un amore finito

Gilles Rocca, noto attore italiano, ha annunciato la fine della sua lunga relazione con l’attrice Miriam Galanti nel febbraio 2023 attraverso un post su Instagram. La coppia aveva condiviso una storia d’amore intensa e duratura.

Gilles Rocca: l’addio a Miriam Galanti

Stasera Gilles Rocca sarà uno dei partecipanti a “Tale e Quale Show – Il Torneo Dei Campioni”, in onda su Raiuno. Con lui sul palco ci saranno Antonino Spadaccino, vincitore dell’edizione 2022, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia e i primi cinque classificati dell’ultima edizione: Gaudiano, Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini.

Miriam Galanti: un legame profondo con il padre

Nata a Mantova nel 1989, Miriam ha avuto un legame molto forte con il padre, scomparso alcuni anni fa. Su Instagram dedica spesso dei post alla sua memoria. Dopo aver conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2015, inizia a lavorare in teatro e successivamente approda in televisione con fiction di successo come “Don Matteo” e “Che Dio Ci Aiuti”.

La relazione con Gilles Rocca

La relazione tra Miriam e Gilles inizia nel 2009, un vero colpo di fulmine. La coppia lavora insieme nel cortometraggio “Metamorfosi”, che vince il premio come giovane promessa alla Festa del Cinema di Venezia. Il film viene poi utilizzato dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa nella lotta contro la violenza sulle donne.





Crisi e fine della relazione

Nel 2021 si diffondono voci di una crisi tra la coppia, prontamente smentite da entrambi. Tuttavia, nei primi mesi del 2023 arriva l’annuncio a sorpresa della fine della loro relazione attraverso un post su Instagram di Gilles Rocca. L’attore spiega che dopo 14 anni d’amore, la loro storia è finita. Nonostante la fine della relazione, Gilles ricorda con affetto la loro storia, definendola “fantastica”.