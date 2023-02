Chi è Miriam Milani fidanzata di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti è uno dei talenti nati nella scuola di Amici – nell’edizione 2006, di Maria De Filippi. Il giovane nato a Roma il 9 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro, è diventato attore, regista e autore, dimostrando la sua crescita professionale nel mondo dello spettacolo e guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico. Anche la sua fidanzata, Miriam Milani, è una professionista di successo. Scopriamola meglio!

Miriam Milani, la fidanzata di Andre Dianetti, è originaria di Artena, un paese in provincia di Roma. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, anche se possiamo ipotizzare che abbia circa 26 anni. Miriam Milani si è diplomata al Liceo Linguistico Mancinelli e Falconi di Velletri nel 2015. Il suo fidanzato è Andrea Dianetti. Non si sa molto della loro storia d’amore, anche se l’attore e regista Dianetti pubblica molte foto di loro insieme sui suoi profili social. Eccoli insieme in una foto del 25 maggio 2022.

L’attore, regista e conduttore Andrea Dianetti, classe 1987, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amici nel 2006. Ha lavorato in televisione, partecipando a programmi come Detto Fatto, e ha recitato in serie tv famose come I Cesaroni, Un medico in famiglia e Camerà Café.

Al cinema ha recitato in alcuni cortometraggi e ha condotto programmi su Mediaset Infinity, Sky Uno e Cartoon Network.