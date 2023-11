Chi è Miriam Milani fidanzata di Andrea Dianetti

Scopriamo insieme la vita sentimentale e professionale di Andrea Dianetti, l’attore e showman romano che ha conquistato il cuore di Miriam Milani.

#### Andrea Dianetti: la rinascita sentimentale con Miriam Milani

Da tre anni, Andrea Dianetti, il noto showman romano, ha al suo fianco Miriam Milani. La loro storia d’amore è sbocciata dopo la fine della relazione di Andrea con Francesca Maiozzi.





#### Andrea Dianetti: dall’esperienza ad “Amici” al successo in tv e teatro

Questa sera, Andrea sarà uno dei protagonisti di “Tale e Quale Show – Il Torneo Dei Campioni”, in onda su Raiuno. Il programma vedrà sfidarsi i cinque migliori partecipanti del 2022 contro un gruppo di artisti provenienti dall’ultima edizione, vinta da Gaudiano.

Dopo aver partecipato ad “Amici” nell’edizione 2005-2006, Andrea ha interpretato diversi ruoli in fiction e serie di successo come “I Cesaroni” e “Camera Cafè”. Inoltre, ha lavorato a teatro nei musical di Maurizio Costanzo, “Lungomare” e “A Un Passo Dal Sogno”. Ha collaborato con Massimiliano Bruno nelle piece “Paspartù” e “Nessuno” e si è cimentato come autore di spettacoli teatrali come “Zitto Sa….O Non Ti Televoto”, “X un’ora d’umore (non so cosa direi)” e “Nemmeno Un Uragano”. Nel 2006 ha debuttato al cinema con il corto “Causa Ed Effetto”, seguito dal primo lungometraggio, “Un Attimo Sospesi” di Peter Marcias.

#### Andrea Dianetti: l’amore ritrovato con Miriam Milani

Riguardo alla sua vita sentimentale, Andrea ha avuto una relazione con Francesca Maiozzi, conosciuta durante la sua partecipazione ad “Amici”. Al termine della loro storia, l’attore è rimasto single per un periodo, prima di annunciare sui social l’arrivo di un nuovo amore: Miriam Milani.

Miriam, lontana dal mondo dello spettacolo, ha lavorato come cassiera da KFC e come commessa in un parco divertimenti. Attualmente è dipendente di Luxottica. Su Instagram, dove è seguita da oltre 16mila followers, spesso condivide momenti della sua vita con il fidanzato. In occasione del loro primo anniversario, ha dedicato a Andrea queste parole:

“L’amore non inizia e non finisce nel modo in cui pensiamo. L’amore è una battaglia, l’amore è una guerra, l’amore è crescere. Grazie per tutto ciò che sei: per tutte le risate che mi fai fare (che mi porteranno ad avere tante rughe a breve ma vabbè) per la tua infinita dolcezza, per la pazienza che hai nell’abbattere tutte le mie paturnie e paure, per guardarmi con quegli occhi ogni giorno. Grazie per tutto l’amore che mi regali. Sono felice quindi di lottare e crescere insieme a te. Buon anniversario amore”.