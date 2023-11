Chi è Luca Federico Ghini marito di Elena Ballerini

Scopriamo la storia d’amore tra la showgirl Elena Ballerini e il manager genovese Luca Federico Ghini, lontano dal mondo dello spettacolo ma sempre presente al suo fianco.

Elena Ballerini e Luca Federico Ghini: un legame indissolubile

Elena Ballerini, nota showgirl italiana, ha al suo fianco un uomo lontano dal mondo dello spettacolo: il manager genovese Luca Federico Ghini. Il loro amore è stato suggellato nel 2016 dalle nozze nel pittoresco borgo di Portofino e nel 2018 è nato il loro primo figlio, Alberto Emanuele.

Elena Ballerini: tra carriera e vita privata

Questa sera, Elena sarà tra i concorrenti di “Tale e Quale Show – Il Torneo Dei Campioni”, in onda su Raiuno. Il programma vedrà sfidarsi i cinque migliori partecipanti della passata edizione contro i primi cinque classificati dell’ultima edizione, che ha visto trionfare Gaudiano.

Luca Federico Ghini: un uomo lontano dai riflettori

Luca Federico Ghini, nato a Genova 44 anni fa, è proprietario di un’agenzia di vendite nella sua città natale. Lontano dal mondo dello spettacolo, conduce una vita riservatissima e non possiede profili social.

Un amore nato all’improvviso

La storia d’amore tra Elena e Luca è nata nel 2015, quasi per caso. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato alla nascita di una relazione intensa e sincera, culminata con il matrimonio nel 2016 e la nascita del piccolo Alberto Emanuele due anni dopo.





Con l’arrivo del figlio, Elena ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. Come ha dichiarato sui social: “Sono grata ogni singolo giorno alla vita per avermi regalato uno straordinario marito e un padre fenomenale per il mio bimbo, l’unico principe della favola che volevo vivere”.

La dedica di Elena al marito

Recentemente, la showgirl ha dedicato al marito parole dolcissime sui social, ringraziandolo per il sostegno ricevuto in un periodo particolarmente difficile: “Mi guarda sempre come se fosse il primo giorno e sostiene ogni parte di me, anche in questo periodo in cui mi sembrava di cadere in pezzi. Lui ha tenuto incollato ogni singolo pezzetto di me e oggi torniamo a sorridere ancora di più tutti e tre… perché in fondo, nonostante tutto, il sorriso grazie a loro non l’ho mai perso. Grazie amore mio per tutto ciò che siamo … io non sarei nulla senza di Te”.