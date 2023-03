Chi è Mogol? Età, carriera, canzoni, oggi, malattia, dove vive, moglie e figli

Mogol a Oggi è un altro giorno. Non perdete l’entusiasmante incontro con il programma televisivo condotto da Serena Bortone, trasmesso ogni pomeriggio alle 14:00 su Rai 1. Oggi avremo l’onore di ospitare il grande Mogol, uno dei massimi esponenti – forse il più emblematico – della musica italiana. Un autore che ha segnato la storia del nostro Paese e che presto si svelerà a tutto tondo in studio. Nel frattempo, ripercorriamo insieme la sua carriera e i suoi successi!

Dai primi passi al trionfo di Mogol

Il suo vero nome è Giulio Rapetti, ma tutti lo conoscono come “Mogol”, che nel tempo, da pseudonimo (o nome d’arte, a vostra scelta), diverrà parte ufficiale del suo cognome. Nato nel 1936, oggi ha 86 anni (ne compirà 87 ad agosto). Naturalmente, la sua fama è strettamente legata a Lucio Battisti, poiché la loro collaborazione artistica ha segnato un’era. Tuttavia, Mogol ha scritto canzoni anche per Caterina Caselli, Adriano Celentano, Fausto Leali, Little Tony, Mango e molti altri artisti. Tra i numerosi premi ricevuti in carriera, ricordiamo il premio Lunezia alla Carriera nel 1998. Inoltre, dal 2008, la Valle d’Aosta ha istituito un premio a lui dedicato per l’autore del miglior testo musicale in lingua italiana dell’anno.

Mogol e Battisti canzoni celebri: la carriera

L’incontro tra Battisti, allora ancora poco noto, avvenne negli anni ’60. Mogol scrisse i primi testi per il cantante, come Dolce di giorno, Luisa Rossi e Balla Linda. Nel 1969 Battisti, persuaso da Mogol a cantare le sue canzoni, debuttò a Sanremo con Un’avventura, seguita dall’album Lucio Battisti. Tra le numerose canzoni del sodalizio Mogol-Battisti, citiamo Acqua azzurra, acqua chiara, Dieci Ragazze, Si viaggiare, Una donna per amico, Mi ritorni in mente. Capolavori intramontabili che ancora oggi emozionano intere generazioni.

La vita privata di Mogol, la consorte

Ma che ne è della sua vita privata? L’autore è sposato con Daniela Gimmelli e ha quattro figli: tre avuti dalla prima moglie, Serena De Pedrini. Il quarto da una relazione con un’altra donna, Gabriella Marazzi. Il secondogenito Alfredo Rapetti, noto artisticamente come “Cheope“, è anch’esso paroliere ed ha scritto testi, tra gli altri, per Laura Pausini, per Raf e per l’inno della Ternana.

Aneddoti su Mogol

Preferisce definirsi autore piuttosto che paroliere

Nel 2016 è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Durante la seconda guerra mondiale, si rifugiò con la sua famiglia nel Comune di Carugo, in Provincia di Como

L’ultima canzone scritta da Mogol, “AMA”, risale al 2022 ed è stata interpretata da Eros Ramazzotti

Dal 24 febbraio 2023, è consulente per la cultura popolare presso il Ministero.

Mogol è un’icona della musica italiana, il cui talento ha attraversato decenni, e le sue canzoni continueranno a emozionare e ispirare le generazioni a venire. La sua apparizione a “Oggi è un altro giorno” sarà sicuramente un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura italiana.