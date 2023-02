Chi è Mr Rain? Età, fidanzata, canzone Supereroi, Sanremo 2023

Mattia Balardi, che si esibisce con il nome d’arte di Mr Rain, è un giovane artista musicale di successo nella scena rap italiana che è tra i notevoli concorrenti del Festival di Sanremo 2023 con il brano Supereroi.Mattia Balardi, meglio conosciuto come Mr.Rain, è un rinomato artista hip hop dell’industria musicale italiana. Ha collaborato con artisti famosi come J-Ax, ed è attualmente in gara a Sanremo 2023 con il brano “Supereroi”. L’anno scorso, Mr.Rain ha partecipato al Festival durante la serata delle cover, cantando “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco insieme a Highsnob e Hu. Recentemente il suo nome è stato sotto i riflettori per le voci sulla sua relazione con Elisabetta Gregoraci, confermata da un messaggio scritto su uno degli aerei che hanno sorvolato la casa del Gf Vip. La sua canzone di maggior successo è “I fiori di Chernobyl”.

Mattia Belardi, noto anche come Mr. Rain, è un rapper e beatmaker bresciano, nato nel 1991. Durante le scuole medie si è avvicinato per la prima volta alla musica, in particolare al rap, grazie a Eminem, sua principale fonte di ispirazione. Nel 2011 ha pubblicato il suo EP di debutto, “Time 2 Eat”, che ha preceduto il suo provino per X Factor nel 2013. Alla fine ha scelto di non partecipare al programma e ha invece pubblicato il suo primo album autoprodotto, “Memories”, nel 2015, che includeva il singolo di successo “Carillon”, che ha accumulato oltre 36 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2018 ha collaborato con Annalisa per il brano “Un Domani”, che ha ottenuto quasi 50 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha consolidato il successo di entrambi gli artisti. Inoltre, ha aperto concerti per Fedez e Salmo. Il suo account Instagram conta oltre 340.000 follower.

Nell’ultimo anno, il rapper ha ottenuto un grande successo con due canzoni, “Flowers of Chernobyl” e “9.3”. Come espresso dall’artista, queste due canzoni sono collegate, con “9.3” che è il prequel della storia romantica che è stata poi espressa in “Flowers of Chernobyl”. Questa narrazione è visibile anche nei due video creati e pubblicati dalla cantante, diretti da Enea Colombi. “Flowers of Chernobyl” racconta la storia di un nuovo inizio dopo un periodo difficile e il video ha ottenuto 26 milioni di visualizzazioni su YouTube. La successiva “9.3”, invece, racconta le fasi finali di una storia d’amore che verrà poi ricordata, e il video è stato visualizzato 7 milioni di volte su YouTube e 9 milioni di volte su Spotify negli ultimi tre mesi. Tra le canzoni più popolari pubblicate in questo periodo c’è “Meteorites”, che ha accumulato più di sei milioni di visualizzazioni su YouTube.

È noto per il suo atteggiamento riservato e non è molto attivo sui social media. Non ci sono informazioni sulla sua vita privata che abbia scelto di tenere lontane dal pubblico. Tuttavia, il suo nome è stato associato a una presunta relazione con Elisabetta Gregoraci dopo che un messaggio su uno striscione è stato visto al Grande Fratello. Questa storia d’amore fuori dalla casa del Gf Vip è stata confermata da Elisabetta Gregoraci, che inizialmente ha affermato che il messaggio era di una sua amica su Whatsapp, per poi insinuare che fosse innamorata di qualcuno fuori dalla casa.

Mr Rain calcherà il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 con la sua canzone Superheroes. La canzone parla del viaggio per guarire dalla depressione e dell’importanza di cercare assistenza. Secondo l’artista, “sto portando la mia vita sul palco, ed è essenziale che io porti questo argomento a Sanremo. Questa canzone parla di come imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili. Ho attraversato un periodo difficile, isolandomi in casa mia, finché non ho intrapreso un percorso di crescita personale e ho iniziato a chiedere aiuto. Alla fine ho ritrovato il senso della vita e chi chiede aiuto è davvero un supereroe”.

Parteciperà per la prima volta dopo la sua presenza l’anno scorso come ospite speciale: ha collaborato con Highsnob e Hu durante la serata dedicata ai duetti, eseguendo una delle canzoni più note, ovvero “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.