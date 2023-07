Chi è Myrta Merlino, la giornalista che prenderà il timone di Pomeriggio 5? Marito e figli - Controcopertina

Dopo molte speculazioni, finalmente arriva la conferma ufficiale da Mediaset: Myrta Merlino sostituirà Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio 5. Questa scelta è parte di un più ampio processo di rinnovamento intrapreso dall’azienda televisiva, ora guidata da Pier Silvio Berlusconi. Ma chi è Myrta Merlino? Scopriamo insieme il percorso di questa talentuosa giornalista napoletana.

Biografia e Carriera

Nata a Napoli nel 1968, Myrta Merlino è una giornalista, autrice televisiva, scrittrice e conduttrice televisiva. Figlia di Giuseppe Merlino e della sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo, ha conseguito una laurea con lode in scienze politiche, specializzandosi in diritto internazionale. La sua carriera inizia con una collaborazione con la pagina economica del quotidiano Il Mattino, ma dal 1994 si dedica alla televisione, dove l’economia rimane il suo fulcro tematico.

Con un percorso ricco di successi, Merlino ha condotto programmi di grande rilievo come “Mixer”, “Italia Maastricht”, “La storia siamo noi”, “Mister Euro”, “Casa Rai Uno”, per poi passare a La7 nel 2009. Lì dà vita a “Effetto Domino” e successivamente a “L’aria che tira”, trasmissione che ha condotto con grande successo fino a metà giugno 2023, quando ha annunciato l’addio a La7.

Il passaggio a Mediaset e Pomeriggio 5

Il futuro di Myrta Merlino ora è a Mediaset, dove condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. Questo passaggio è stato ufficializzato da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti. La produzione di Pomeriggio 5 si sposterà a Roma, con una formula che punterà di più sul giornalismo, sulla cronaca e sull’attualità, senza però dimenticare momenti di spettacolo e di leggerezza.

Vita privata

Merlino è madre di tre figli: i gemelli Giulio e Pietro, frutto di una precedente relazione, e Caterina, avuta con Domenico Arcuri. Dal 2016 è fidanzata con Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore della Nazionale. In un’intervista al settimanale Oggi, la giornalista ha confessato di aver trovato una pace e una sicurezza mai sperimentate prima grazie all’amore.

Ricordiamo infine che nel 2013 Merlino ha raccontato di aver subito avances indesiderate da parte dell’allora ministro delle finanze francese Dominique Strauss-Kahn a Davos, e nel 2019 è stata nominata ambasciatrice Unice# Myrta Merlino: Un Nuovo Corso per Pomeriggio 5

