Le spunte blu a pagamento su Facebook e Instagram in Italia: Prezzi e modalità di acquisto - Controcopertina

Meta, l’azienda dietro Facebook e Instagram, ha deciso di introdurre gli abbonamenti a pagamento per ottenere le spunte blu sui profili. Questa scelta segue la trasformazione dei social network in vere e proprie piattaforme di lavoro per i creator e arriva dopo un anno difficile per le grandi aziende tecnologiche. Scopriamo quanto costano le spunte blu e come è possibile acquistarle su Facebook e Instagram in Italia.

Le spunte blu a pagamento

Meta ha annunciato l’introduzione di Meta Verified, un pacchetto di abbonamento disponibile anche in Italia che offre la verifica dell’account e il supporto in lingua inglese ai creator. La spunta blu potrà essere acquistata direttamente su Instagram e Facebook al costo di 13,99 euro via web e 16,99 euro via mobile (dispositivi iOS e Android).

Cosa include il pagamento della spunta blu

Pagando per la spunta blu, gli utenti otterranno un badge di verifica che conferma l’autenticità del proprio profilo e stabilisce che l’account è stato verificato tramite un documento d’identità. Inoltre, Meta garantirà un monitoraggio proattivo dell’account per proteggere dagli eventuali furti d’identità e offrirà un supporto costante per i problemi comuni relativi all’account. Saranno disponibili anche funzioni esclusive per esprimersi in modi unici, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora rivelati.

Impatto delle spunte blu a pagamento

Al momento, le spunte blu a pagamento potrebbero offrire vantaggi ai creator che lavorano su Facebook e Instagram. Tuttavia, nel tempo le dinamiche potrebbero cambiare. Se i clienti paganti ottengono ulteriori vantaggi, coloro che scelgono di non avere la spunta blu potrebbero essere penalizzati e ridotti a spettatori passivi nel feed dei contenuti. Questa scelta delle spunte blu a pagamento suggerisce una trasformazione dei social network in una sorta di TV interattiva 3.0, dove il pubblico è meno incentivato a pubblicare contenuti amatoriali.

L’anno difficile per le Big Tech

Oltre alla trasformazione del panorama dei social network, le considerazioni economiche hanno giocato un ruolo importante nella decisione di Meta. L’azienda ha affrontato un anno finanziario difficile, con una caduta significativa delle azioni e un calo dei ricavi rispetto all’anno precedente. Meta ha anche affrontato una campagna di licenziamenti senza precedenti. Questo cambiamento di strategia mira a mantenere l’azienda al passo con le sfide e le opportunità presentate dal mercato.

Conclusione

Le spunte blu a pagamento su Facebook e Instagram rappresentano una novità per gli utenti italiani. Meta ha deciso di offrire questa possibilità per rispondere alla trasformazione dei social network e alle esigenze dei creator che cercano di monetizzare la propria visibilità. È interessante osservare come le dinamiche dei social network stiano cambiandoe come le piattaforme stiano adattando il loro modello di business per adeguarsi a questi cambiamenti. Tuttavia, resta da vedere come l’introduzione delle spunte blu a pagamento influenzerà l’esperienza degli utenti e se ci saranno conseguenze per coloro che scelgono di non aderire a questa opzione. Nel frattempo, i creator e gli utenti interessati potranno valutare se l’investimento nella spunta blu sia giustificato dai benefici e dalle opportunità offerte da questa nuova funzionalità.