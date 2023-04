Chi è Neri Banti, il nuovo campione de L’Eredità 2023?

Neri Banti è il nome completo del giovane e simpatico campione che ha fatto la sua comparsa in L’Eredità a fine aprile. Originario di Grassina, una frazione di Bagno a Ripoli della provincia di Firenze, Neri è un ingegnere civile che stava seguendo un dottorato in Polonia prima di approdare nel popolare game show condotto da Flavio Insinna.

Nonostante la sua giovane età, Neri ha dimostrato di avere molte passioni e talenti. Oltre a essere un ragazzo sportivo, è anche un abile artista, molto bravo nel disegno e nella pittura. Il pubblico e il conduttore stesso lo hanno subito apprezzato per la sua simpatia e preparazione.

Ma come sta andando la sua avventura a L’Eredità? Fino al 27 aprile, Neri ha partecipato a sette puntate, ma solo in un paio di occasioni ha avuto l’opportunità di affrontare la temibile Ghigliottina. Nonostante ciò, il pubblico è già affezionato al giovane campione e lo sta seguendo con attenzione, nella speranza di vederlo vincere la sua prima somma di denaro.

In ogni caso, Neri ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un grande campione de L’Eredità. La sua preparazione, la sua simpatia e la sua determinazione lo rendono uno dei concorrenti più apprezzati e seguiti di questa edizione del popolare game show.